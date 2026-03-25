‘El Análisis Internacional’ revela los nuevos métodos de reclutamiento de las guerrillas en Colombia

El programa de la Radio Canaria presentado por Javier Granados se emite este jueves a partir de las 18:30 horas

Javier Granados, presentador del programa ‘El Análisis Internacional’.

‘El Análisis Internacional‘ analiza en la Radio Canaria este jueves 26 de marzo a las 18:30 horas cómo las guerrillas armadas de Colombia han modernizado sus estrategias de captación a través de las redes sociales. En una nueva edición de este espacio dedicado a la geopolítica, el periodista Javier Granados abordará la realidad de estos grupos que, ante la pérdida de atractivo de sus mensajes tradicionales tras los acuerdos de paz con las FARC, han encontrado en las plataformas digitales una herramienta letal para atraer a los más jóvenes.

El programa ofrecerá un reportaje exclusivo, en colaboración con Radio Naciones Unidas, que profundiza en esta problemática. Para ello, contará con los testimonios de madres cuyos hijos han terminado engrosando las filas de la guerrilla seducidos por mensajes en redes sociales, analizando cómo estos grupos aprovechan el impacto tecnológico para perpetuar un conflicto que se resiste a desaparecer.

Colombia y las FARC comparten una historia de más de medio siglo de sangre. El programa explica cómo las guerrillas armadas utilizan las redes sociales como medio de captación de nuevos miembros. FUENTE: EFE.

Testimonio desde Cisjordania; la lucha por el Estado Palestino

En la segunda parte del programa, ‘El Análisis Internacional’ ofrecerá una perspectiva directa sobre la situación en Oriente Medio a través de una entrevista con Hamada Sahmoud, refugiado político palestino que ha huido recientemente de Cisjordania.