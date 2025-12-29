Las lluvias cesarán en la última semana de 2025, por lo que el año se despedirá con frío y sin lluvias, aunque el Año Nuevo llegará acompañado de un frente de precipitaciones en Canarias

Última hora del tiempo en Canarias

El ‘Año Nuevo’ traerá un frente atlántico de lluvias a Canarias . Imagen de archivo RTVC

La semana comienza con tiempo estable, relativas calmas que se mantendrán también este martes. Se traducen en poco viento y nubosidad de evolución que podrá dejar alguna gota en medianías. Los cambios empezarán a llegar el miércoles con un giro e intensificación del viento del Suroeste que será más intenso a últimas horas en cumbres.

Todo apunta a que comenzaremos el año con la vista de un frente frío organizado. Barrerá de Oeste a Este el archipiélago a lo largo de la jornada. Dejará precipitaciones moderadas y persistentes, sin descartar que sean localmente fuertes en las vertientes Sur y Oeste de las islas más altas, incluso en forma de nieve en cumbres centrales de Tenerife.

Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ese frente asociado a borrascas atlánticas, podrá llegar al día siguiente a buena parte de la Península. En cualquier caso, las temperaturas serán más altas y la nieve quedará acotada a las montañas.

Estabilidad en los últimos días del año

Del Campo ha recordado que el pasado fin de semana ha estado marcado por abundantes precipitaciones en zonas del sur de Andalucía y del área mediterránea. Además, se llegaron a activar avisos rojos en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y la provincia de Málaga.

Sin embargo, a partir de este martes y hasta el viernes 2 de enero, el clima en España estará marcado por «la estabilidad con cielos poco nubosos y heladas en amplias zonas del interior». También ganarán protagonismo los bancos de niebla, que serán «densos y persistentes en zonas de valles y en las mesetas», ha añadido.

Del Campo ha señalado que lo más probable es que la situación sea similar el miércoles 31 de diciembre, día de Nochevieja, así como el jueves 1 de enero, Año Nuevo. Por ello, espera que el tiempo será estable y casi sin lluvias, aunque las heladas continuarán en buena parte del norte, centro y este de la Península acompañadas de bancos de niebla que serán densos y persistentes en zonas de valles y mesetas, con posibilidad de que formen placas de hielo.

Las lluvias llegarán a Canarias el jueves

El portavoz de la Aemet asegura que aunque en Canarias los días previos habrán sido tranquilos, el jueves llegará un frente de lluvias generalizadas que serán localmente fuertes y persistentes en las islas de Santa Cruz de Tenerife.

Del Campo ha advertido de que aún persiste incertidumbre para la predicción del viernes día 2 de enero, por lo que aún no está claro si este frente llegará a la Península. En caso de que así fuera, las lluvias se concentrarán en el oeste y centro peninsular, que podrían ser localmente intensas en Andalucía Occidental.

En este sentido, el portavoz de AEMET ha señalado que lo más probable es que las temperaturas suban notablemente, ya que el aire llegará templado desde el Atlántico. Además, la nieve quedará acotada a las montañas, al igual que las heladas, pero estas desaparecerán de la mayor parte del país.