La AEMET ha puesto nombre a la próxima borrasca al considerarse de gran impacto y tras Emilia, Francis afectará también a Canarias con lluvias localmente fuertes

Francis es el nombre de la próxima borrasca que afectará a Canarias. Lo hará en estos últimos días del año pero también afectará en los primeros días del 2026.

Francis es el nombre que se ha puesto a la próxima borrasca de alto impacto que afectará a Canarias en los primeros días del año / Virginia Gallo / RTVC

Con esta borrasca, considerada de alto impacto, llegará un frente activo el jueves día 1. Traerá precipitaciones moderadas y persistentes, especialmente en las vertientes sur y oeste de las islas. La cota de nieve se situará en los 2.500 metros de altura.

Según las previsiones meteorológicas, Francis provocará un giro e intensificación del viento del suroeste a lo largo de la jornada del miércoles.

[bucle_Consulta_general]

El viernes y el fin de semana, Francis seguirá enviando inestabilidad a las islas y empeorará las condiciones del estado del mar.

Una vez vaya abandonando Canarias, la borrasca Francis se extenderá por la Península con lluvias que, según la AEMET, se prevé dejen acumulados importantes.