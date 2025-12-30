El Gobierno de Canarias declara la alerta por lluvias y viento en La Palma y Tenerife y la prealerta en el resto de islas y por fenómenos costeros en todas las islas en la madrugada del miércoles al jueves

Francis, la próxima borrasca que afectará a Canarias, empezará a dejarse notar en el archipiélago en la madrugada del miércoles al jueves, razón por la que el Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por lluvias y vientos en La Palma y Tenerife y prealerta en el resto de las islas y alerta por fenómenos costeros en todas las islas.

Canarias entra en 2026 con alertas por lluvia, viento y fenómenos costeros por la borrasca Francis. Imagen de archivo de la pasada borrasca Emilia. EFE

La Dirección General de Emergencias ha declarado tres situaciones de alerta en Canarias con motivo del paso de la borrasca Francis en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que la primera en entrar en vigor será la alerta por fenómenos costeros, a las 02.00 horas del 1 de enero de 2026, y que afectará al litoral norte, oeste y suroeste de El Hierro; norte, oeste y sur de La Palma; oeste y suroeste de La Gomera; y norte y oeste de las restantes islas.

A las 03.00 se activará la alerta por vientos en zonas altas y cumbres de La Palma y de Tenerife, mientras el resto de las islas del archipiélago se mantendrá en situación de prealerta.

Posteriormente, a las 07.00 horas entrará en vigor la alerta por lluvias en las vertientes este y oeste de la isla de La Palma y sur y oeste de la isla de Tenerife y el resto de las islas estarán en prealerta.

Previsiones a partir del 1 de enero

Las previsiones que apuntan que a partir del día 1 de enero un frente irá recorriendo el archipiélago de oeste a este, dejando lluvias que afectarán en primer lugar a La Palma -en particular a las vertientes este y oeste, incluyendo el Barranco de Las Angustias- y a El Hierro, según la Dirección General de Emergencias.

La lluvia caerá en ambas islas desde antes de mediodía, para llegar luego a La Gomera -con incidencia especialmente en el suroeste- y Tenerife, sobre todo en el oeste y sur de la isla, a partir de las 12.00 horas. Y se extenderán después, ya por la tarde, al oeste y sur de Gran Canaria, alcanzando ya de noche Fuerteventura y Lanzarote, añade.

El Gobierno detalla que el frente dejará precipitaciones repartidas de forma desigual, con especial afectación en zonas altamente vulnerables, y que las lluvias podrán ser destacables y persistentes en algunas zonas, donde lloverá un mínimo de 12 horas.

Avanza, además, que son probables chubascos localmente fuertes y/o de tipo tormentoso en las islas occidentales y en parte del oeste y sur de Gran Canaria, y que en Fuerteventura y Lanzarote no se descarta, tampoco, algún chubasco tormentoso en las primeras horas de la madrugada del viernes.