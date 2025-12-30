La alerta de lluvia que se anuncia para los próximos días en Canarias ha obligado a los ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana a posponer sus conciertos de Año Nuevo para el Día de Reyes, a las mismas horas y emplazamientos

Los conciertos de ambos ayuntamientos grancanarios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana se celebrarán el día de Reyes, el 6 de enero, a las 18,30 horas y mismos emplazamientos.

Mogán y San Bartolomé de Tirajana posponen sus conciertos de Año Nuevo por la alerta de lluvia. Imagen de archivo de Olga Cerpa y Mestisay en La Graciosa, cedida por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

En el caso del concierto de Año Nuevo en San Bartolomé de Tirajana se pospone el concierto de Olga Cerpa y Mestisay, que cumplen una década desde que decidieron ofrecer en el Mirador de las Dunas de Maspalomas su ya popular Concierto de Año Nuevo que se ha convertido en un clásico de las programaciones culturales navideñas en Gran Canaria y que, este año, se convierte en Concierto de Reyes. Para celebrar estos diez años compartiendo con el público su música, han invitado a participar en su recital al multipremiado saxofonista y flautista Jorge Pardo. Se celebrará el día 6 de enero, a las 18.00 horas en el Mirador de las Dunas de Maspalomas.

También, el Ayuntamiento de Mogán ha decidido posponer el concierto de Año Nuevo de Pedro Manuel Afonso al martes 6 de enero, para garantizar que el evento se celebre en las mejores condiciones posibles y el disfrute de las personas asistentes. El espectáculo será a las 18:30 horas en la zona conocida como ‘La Puntilla’ de Playa de Mogán.