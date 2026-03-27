El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado el Presupuesto General de 2026 y sus bases de ejecución que aumenta un 6,3 % respecto a 2025, hasta alcanzar los 794 millones de euros

Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su sesión ordinaria de marzo celebrada este viernes, ha aprobado definitivamente el Presupuesto General de 2026 y sus bases de ejecución, tras completar su tramitación en el Consejo Social, las cinco juntas de distrito y la Comisión de Pleno de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas.

El presupuesto del sector público local, integrado por el Ayuntamiento, los organismos autónomos y los consorcios, aumenta un 6,3% respecto a 2025, hasta alcanzar los 764 millones de euros. Mientras, las cuentas del Ayuntamiento ascienden a 558,8 millones de euros, 38 millones más que en el ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 7,3%.

Sin endeudamiento

En este sentido, el Ayuntamiento cuenta con unos ingresos de 558,97 millones de euros y unos gastos de 558,8 millones de euros, con un endeudamiento del 0%. Por su parte, los organismos autónomos presentan un presupuesto conjunto que alcanza los 205 millones de euros.

Según informa la Corporación local, la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, tras agradecer la labor del personal municipal que ha hecho posible la elaboración de estos Presupuestos, ha resaltado que con ellos se podrán llevar a cabo los planes ya presentados en el pasado Debate del Estado de la Ciudad y permitirá a este “gobierno de progreso avanzar y seguir aportando mejoras para la ciudad”.

Por su parte, el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, ha explicado durante el Pleno que el Presupuesto General de 2026 ha culminado su tramitación tras su aprobación inicial el pasado 18 de febrero, su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el 20 de febrero y la posterior apertura del periodo de exposición pública. En este proceso se han presentado cuatro reclamaciones, todas ellas admitidas a trámite por cumplir los requisitos formales, al haber sido registradas en plazo y por personas y entidades legitimadas.

No obstante, el edil ha señalado que el grupo de gobierno ha propuesto la desestimación de las cuatro reclamaciones al no concurrir las causas legales que permitirían su estimación. En este sentido, ha precisado que las solicitudes planteadas no responden a obligaciones exigibles en el marco presupuestario ni a los supuestos recogidos en la ley reguladora de las agencias locales, como ocurre con las peticiones relativas a actuaciones urbanísticas concretas, a la dotación de los distritos —que supera ampliamente el mínimo legal del 2%— o al régimen de gratificaciones del personal, cuya regulación no corresponde al presupuesto.

Alineado con los siete ejes de gobierno

Asimismo, Hernández Spínola ha destacado que el presupuesto permite hacer de Las Palmas de Gran Canaria “una ciudad más habitable que va a mejorar la calidad de vida de sus habitantes” y que, además, representa la mayor inversión social en la historia del municipio con 163 euros por habitante, así como el impulso de las políticas de vivienda, que crece un 47% hasta los 30,8 millones de euros.

El Presupuesto General de 2026 se alinea, un año más, con los siete grandes objetivos del programa de gobierno, orientados a consolidar un modelo de ciudad más próspera, sostenible e inclusiva.

Primer eje

Centrado en una ciudad más próspera y con más empleo, contará con una dotación de 27,5 millones de euros, un 14,8% más que en 2025, dirigida a áreas como Ciudad de Mar, empleo, turismo, desarrollo local y patrimonio, con el objetivo de fortalecer la actividad económica y la generación de oportunidades laborales.

Segundo eje

Orientado a una ciudad más próxima y habitable, dispondrá de 140 millones de euros, un 5,5% más que el año anterior. Destaca el refuerzo de las políticas de vivienda, que aumentan un 47% hasta los 30,8 millones de euros para la construcción de viviendas en alquiler asequible, la rehabilitación en barrios y la reposición de viviendas. También se incrementan las partidas de Vías y Obras, Urbanismo y Tráfico y Movilidad, con proyectos como el Centro Municipal de Protección Animal, la implantación de energías renovables en colegios y la transformación urbana de la carretera de Almatriche.

Tercer eje

Una ciudad más inclusiva, contará con 49,2 millones de euros, un 5,2% más, con un refuerzo de las políticas sociales. Bienestar Social alcanzará los 45,9 millones de euros, lo que permitirá consolidar los convenios con entidades del tercer sector y desarrollar el nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio. Asimismo, aumentan las partidas de Igualdad y Diversidad, Juventud y Solidaridad.

Cuarto eje

Orientado a una ciudad más inteligente, sostenible y resiliente, contará con 139,6 millones de euros, un 8,7% más. Este incremento se sustenta en el refuerzo de áreas como Limpieza, Parques y Jardines, Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Alumbrado y Aguas, con el objetivo de mejorar la higiene urbana, los espacios verdes y la eficiencia energética.

Quinto eje

Una ciudad más segura y saludable, dispondrá de 62,1 millones de euros. Se refuerzan las partidas de Policía Local y Bomberos para avanzar en la modernización de recursos, así como las de Protección Civil y Seguridad y Emergencias. Deportes contará con 18,4 millones de euros para ampliar las subvenciones, mejorar infraestructuras y generar nuevos espacios deportivos.

Sexto eje

Una ciudad más creativa, tendrá una dotación de 52,5 millones de euros, un 6,9% más. Educación alcanzará los 24,9 millones de euros para ampliar las actividades extraescolares y la oferta de la Universidad Popular, mientras que Cultura dispondrá de 20 millones de euros para impulsar, entre otros objetivos, la candidatura a Capital Europea de la Cultura. Carnaval y Fiestas contará con 7,5 millones de euros en el año del 50 aniversario.

Séptimo eje

Dedicado a un gobierno comprometido y emprendedor, contará con 99,7 millones de euros, un 8,6% más que en el ejercicio anterior, orientados a reforzar una gestión pública más eficaz y eficiente, basada en la participación, el diálogo y el uso responsable de los recursos públicos.