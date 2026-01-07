Los efectivos se incorporan a barrios como Siete Palmas, Las Torres y Barrio Atlántico dentro del nuevo contrato de limpieza de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado 30 nuevos efectivos al servicio municipal de limpieza viaria con el objetivo de mejorar la higiene urbana en la zona de Ciudad Alta.

El refuerzo permitirá intensificar las labores en barrios como Siete Palmas, Las Torres y el Barrio Atlántico, así como atender de forma más eficaz las necesidades diarias de los espacios públicos.

La alcaldesa, Carolina Darias, explicó que estas incorporaciones forman parte del despliegue progresivo del nuevo contrato de limpieza, que ya supera las 230 contrataciones y ha supuesto también la incorporación de más de 30 vehículos al servicio. Según destacó, el refuerzo “ya se está notando de manera importante en la limpieza de la ciudad”.

El Ayuntamiento refuerza la limpieza viaria con 30 nuevos efectivos en Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El Ayuntamiento refuerza la limpieza viaria con 30 nuevos efectivos en Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Turno nocturno

Además, seis de los nuevos efectivos se destinarán al turno nocturno, especialmente en zonas industriales y en actuaciones vinculadas a eventos o situaciones especiales.

Durante la presentación también se dio a conocer un nuevo camión polivalente para la retirada de trastos y residuos voluminosos, que permitirá actuar con mayor eficacia en espacios de difícil acceso.