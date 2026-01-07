ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasGran Canaria

El Ayuntamiento refuerza la limpieza viaria con 30 nuevos efectivos en Gran Canaria

RTVC
RTVC

Los efectivos se incorporan a barrios como Siete Palmas, Las Torres y Barrio Atlántico dentro del nuevo contrato de limpieza de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado 30 nuevos efectivos al servicio municipal de limpieza viaria con el objetivo de mejorar la higiene urbana en la zona de Ciudad Alta.

El refuerzo permitirá intensificar las labores en barrios como Siete Palmas, Las Torres y el Barrio Atlántico, así como atender de forma más eficaz las necesidades diarias de los espacios públicos.

La alcaldesa, Carolina Darias, explicó que estas incorporaciones forman parte del despliegue progresivo del nuevo contrato de limpieza, que ya supera las 230 contrataciones y ha supuesto también la incorporación de más de 30 vehículos al servicio. Según destacó, el refuerzo “ya se está notando de manera importante en la limpieza de la ciudad”.

El Ayuntamiento refuerza la limpieza viaria con 30 nuevos efectivos en Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El Ayuntamiento refuerza la limpieza viaria con 30 nuevos efectivos en Gran Canaria
El Ayuntamiento refuerza la limpieza viaria con 30 nuevos efectivos en Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Turno nocturno

Además, seis de los nuevos efectivos se destinarán al turno nocturno, especialmente en zonas industriales y en actuaciones vinculadas a eventos o situaciones especiales.

Durante la presentación también se dio a conocer un nuevo camión polivalente para la retirada de trastos y residuos voluminosos, que permitirá actuar con mayor eficacia en espacios de difícil acceso.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Fernando Clavijo: «Canarias hará lo necesario para atender a todos sus ciudadanos en Venezuela»

FC Barcelona vs Athletic Club: horario, alineaciones y minuto a minuto | Semifinal Supercopa de España 2026

Reclaman urgencias veterinarias 24 horas en Lanzarote y Fuerteventura

La muerte de un matrimonio en Gran Canaria se investiga como violencia machista

Diez detenidos en Tenerife por la venta de productos falsificados valorados en más de 1,2 millones de euros

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026