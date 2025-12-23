El antiguo Psiquiátrico de Tafira se va a rehabilitar y transformar en un centro sociosanitario de referencia con 272 nuevas plazas en Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria destina más de 40 millones a rehabilitar el antiguo Psiquiátrico de Tafira. Cabildo de Gran Canaria

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado un gasto plurianual de 40,2 millones de euros para poner en marcha la contratación de las obras de rehabilitación del antiguo Psiquiátrico de Tafira, cerrado desde hace 20 años.

El proyecto estará financiado íntegramente por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) y tiene un plazo de ejecución de 24 meses.

El centro, que se convertirá en un referente sociosanitario en la isla, ofrecerá 272 plazas: 242 residenciales y 30 de estancia diurna, destinadas principalmente a personas mayores con discapacidad física o intelectual y usuarios con problemas de salud mental.

Se respetará la arquitectura

La rehabilitación respetará la arquitectura racionalista del edificio, obra de Miguel Martín-Fernández de la Torre, y creará 17 unidades convivenciales, con habitaciones dobles y sencillas, sala de estar, comedor y zonas de control para el personal.

Además, el proyecto incluirá dos viviendas tuteladas, cocina industrial, gimnasio, salas polivalentes, talleres, lavandería y una galería subterránea que conectará las unidades convivenciales.

La residencia contará también con aparcamiento para 73 vehículos y un sistema de eficiencia energética con etiqueta A, acercándose al concepto de “consumo casi nulo”.

Según la consejera de Política Social, Isabel Mena, esta obra permitirá ofrecer una atención más personalizada y mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables, al mismo tiempo que se recupera uno de los edificios históricos más emblemáticos de Gran Canaria.