El Cabildo de Gran Canaria aportará un total de 700.000 € para la adquisición, reforma y equipamiento del inmueble, para 35 plazas

El Cabildo de Gran Canaria financiará con 700.000 € el nuevo centro diurno de 35 plazas de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas (Aprosu) para ampliar la red asistencial insular del barrio de Tamaraceite.

La aportación del Cabildo cubrirá la adquisición del local de 320 m2, su reforma y equipamiento, tramitado por el Área de Presidencia y Movilidad Sostenible. Su titular, Teodoro Sosa, entregó a la dirección de Aprosu la certificación del primer pago de 400.000 € junto a la consejera de Política Social, Isabel Mena.

Sosa explicó que esta iniciativa forma parte del “estrecho trabajo conjunto” entre las Áreas de Presidencia y Política Social y de la colaboración del Cabildo con el tercer sector “a través de todas las asociaciones que buscan ampliar la oferta sociosanitaria que necesita Gran Canaria”, tanto a través de las plazas que gestiona directamente el Instituto Social de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) como de aquellas en manos “de entidades que intentan mejorar permanentemente la calidad de visita de sus integrantes”.

Proyecto Tamara

Por su parte, Mena recordó que el pasado año se procedió a la puesta en funcionamiento de 71 nuevas plazas para atender a las personas con discapacidad intelectual. Además, los nuevos centros de Adepsi, Apadis o San Juan de Dios, junto a los que construye el Cabildo, caso del futuro CADI de Tamaraceite o el centro diurno de La Paterna, “van a poner a Gran Canaria a la cabeza del archipiélago en la atención a la discapacidad intelectual para atender de manera prácticamente inmediata a todas las personas que salen del sistema educativo a los 21 años”.

Recorrido hoy por las instalaciones. /Cabildo de Gran Canaria.

De hecho, Mena explicó que con los avances de 2024 “se dio un paso importantísimo”. En estos momentos, señaló, la lista de espera es cero en la práctica totalidad de los municipios, incluso con plazas desocupadas en algunos casos. Los retos y esfuerzos se concentran en la capital y Telde y con la paulatina entrada en escena de las 300 plazas en curso se superará la demanda actual.

Asimismo, la directora de Aprosu, Juana Rosa destacó que el Proyecto Tamara, nombre genérico del centro de la organización en Tamaraceite, “es mucho más que un edificio y supone una apuesta por la inclusión y un paso decisivo para reducir la lista de espera” en Las Palmas de Gran Canaria.

El futuro centro ayudará a reducir la sobrecarga familiar y favorecer la conciliación

Por otro lado, la gerente de Aprosu, Carmen Delia Arencibia, recalcó que las instalaciones entrañan una apuesta “por una atención cercana y centrada en las personas”, porque “no es solo un centro, sino una oportunidad” para “seguir aprendiendo en su entorno”.

En este sentido, resaltó que el centro de día se caracteriza por ser un espacio seguro, confortable y cálido que invita a la participación y el bienestar en el contexto de unas instalaciones modulables y sostenibles para reducir la huella de carbono de la entidad.

Explicación de los detalles del centro./ Cabildo de Gran Canaria.

El futuro centro permitirá reducir sobrecarga familiar, favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, evitar el deterioro de las personas con discapacidad intelectual por la permanencia en su hogar, promover la autonomía y empoderar a las personas a través del pleno ejercicio de sus derechos.