En ‘Uvas de talento’ los profesionales grancanarios que trabajan en el exterior comparten experiencias y refuerzan lazos con el tejido empresarial de la isla durante las fiestas navideñas

Como cada año por estas fechas, el Cabildo de Gran Canaria ha celebrado el encuentro de la red ‘Uvas de talento’, una iniciativa que reúne a profesionales de la isla que desarrollan su carrera laboral fuera del archipiélago y que regresan estos días aprovechando las vacaciones navideñas.

La jornada sirve como espacio de intercambio de experiencias, conocimiento y contactos entre estos profesionales y el ecosistema empresarial grancanario, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de colaboración y favorecer el retorno del talento a la isla.

Exploran sinergias con empresas

El Cabildo de Gran Canaria reúne al talento que triunfa fuera en el encuentro ‘Uvas de talento’. Gobierno de Gran Canaria

Durante el encuentro, los participantes comparten sus trayectorias profesionales, analizan las tendencias de sus respectivos sectores y exploran posibles sinergias con empresas e instituciones locales.

Con esta iniciativa, el Cabildo busca reforzar la conexión entre Gran Canaria y su capital humano en el exterior, poniendo en valor el talento formado en la isla y creando un entorno propicio para que estos profesionales puedan desarrollar sus proyectos personales y laborales en Gran Canaria en el futuro.