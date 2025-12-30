ES NOTICIA

El Cabildo de La Gomera mantiene abierto el plazo para solicitar las becas al estudio, transporte y alquiler

Las solicitudes para becas podrán presentarse hasta el 8 de enero a través de la Sede Electrónica en una convocatoria dotada con más de 2,2 millones de euros para La Gomera

El Cabildo de La Gomera recuerda que continúa abierto el plazo para solicitar las becas y ayudas al estudio, transporte y alquiler de alojamiento dirigidas a estudiantes gomeros que cursen estudios universitarios, Bachillerato o Formación Profesional.

La tramitación podrá realizarse hasta el próximo 8 de enero a través de la Sede Electrónica de la Institución insular.

Esta convocatoria cuenta con la mayor inversión de su historia, superando los 2,2 millones de euros, y es compatible con otras becas concedidas por administraciones públicas o entidades privadas.

Ayuda complementaria de 1.000 euros

Como principal novedad, se incorpora el bono alquiler, una ayuda complementaria de hasta 1.000 euros, destinada a sufragar los gastos de alojamiento del alumnado.

Las ayudas contemplan diferentes modalidades en función del tipo y lugar de estudios, incluyendo también asignaciones por el uso del transporte público.

Con esta línea de apoyo, el Cabildo refuerza su compromiso con la formación y el bienestar de los jóvenes gomeros y sus familias.

