El Cabildo de La Palma pide a Aena ampliar hasta 2030 la exención de tasas aéreas

La consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Raquel Rebollo, se ha reunido con representantes de Aena en la sede central de la empresa pública, en Madrid. El objetivo de la reunión ha sido abordar la ampliación del periodo de exención de tasas aéreas para la isla, actualmente vigente hasta diciembre de 2025.

Durante el encuentro, Rebollo ha planteado prolongar esta medida hasta el año 2030, como parte de las acciones impulsadas para mitigar las consecuencias económicas y turísticas derivadas de la erupción volcánica de 2021. La consejera insular explica que «la propuesta busca mantener el apoyo a la conectividad insular en un contexto marcado por la recuperación económica y turística».

El encuentro permitió exponer a Aena los acuerdos y negociaciones en curso con distintos operadores aéreos para reforzar las conexiones con La Palma. En la reunión participaron la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral, y el director de la Oficina de Presidencia, Estrategia y Políticas Públicas de Aena, Ángel Luis Sanz. También asistió el comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, acompañado por el subdirector de la oficina del Comisionado, José Manuel Monge.

Ampliar la exención supondría un avance

Raquel Rebollo ha recalcado que «hemos querido reafirmar ante los representantes de Aena las solicitudes formalizadas hace algunos meses». El Cabildo palmero espera que «sean evaluadas de forma positiva porque supondría un avance importante para La Palma».

La consejera también ha agradecido la colaboración del Comisionado para la Reconstrucción. Rebollo destaca «la importancia de mantener una línea de trabajo conjunta para seguir avanzando de forma efectiva en la recuperación integral de la isla».