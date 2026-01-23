Haría y Teguise concentran el mayor número de construcciones ilegales en suelo rústico y espacios protegidos

El Cabildo de Lanzarote tramitó 115 expedientes por construcciones ilegales en 2025. Cabildo de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Medio Ambiente, tramitó durante 2025 un total de 115 expedientes por infracciones urbanísticas y medioambientales, principalmente por construcciones sin licencia en suelo rústico y espacios naturales protegidos.

Según el informe remitido a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Haría, con 31 expedientes, y Teguise, con 27, concentran el mayor número de denuncias registradas por los Agentes de Medio Ambiente. Les siguen Tinajo, Yaiza y Tías, mientras que Arrecife y San Bartolomé presentan cifras más bajas.

Importancia a cumplir la normativa

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó la importancia de cumplir la normativa urbanística y ambiental en una isla con un territorio “limitado y especialmente frágil”, recordando que cada construcción ilegal tiene un impacto directo sobre el paisaje y los recursos naturales.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, explicó que la mayoría de los expedientes responden a edificaciones sin licencia o a incumplimientos de las autorizaciones concedidas, y subrayó la labor de vigilancia de los Agentes de Medio Ambiente y la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana.