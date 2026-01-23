ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasLanzarote y La Graciosa

El Cabildo de Lanzarote tramitó 115 expedientes por construcciones ilegales en 2025

RTVC
RTVC

Haría y Teguise concentran el mayor número de construcciones ilegales en suelo rústico y espacios protegidos

El Cabildo de Lanzarote tramitó 115 expedientes por construcciones ilegales en 2025
El Cabildo de Lanzarote tramitó 115 expedientes por construcciones ilegales en 2025. Cabildo de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Medio Ambiente, tramitó durante 2025 un total de 115 expedientes por infracciones urbanísticas y medioambientales, principalmente por construcciones sin licencia en suelo rústico y espacios naturales protegidos.

Según el informe remitido a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Haría, con 31 expedientes, y Teguise, con 27, concentran el mayor número de denuncias registradas por los Agentes de Medio Ambiente. Les siguen Tinajo, Yaiza y Tías, mientras que Arrecife y San Bartolomé presentan cifras más bajas.

Importancia a cumplir la normativa

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó la importancia de cumplir la normativa urbanística y ambiental en una isla con un territorio “limitado y especialmente frágil”, recordando que cada construcción ilegal tiene un impacto directo sobre el paisaje y los recursos naturales.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, explicó que la mayoría de los expedientes responden a edificaciones sin licencia o a incumplimientos de las autorizaciones concedidas, y subrayó la labor de vigilancia de los Agentes de Medio Ambiente y la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Ministerio de Transportes confirma que la alerta por el accidente del Alvia 2384 en Adamuz se realizó de inmediato

Theo Hernando (Asaga): “Las movilizaciones están funcionando; hemos ganado una primera batalla”

El Hospital Doctor Negrín ampliará su servicio de Urgencias con 47 nuevas plazas

Santa Cruz de Tenerife coordina el dispositivo de seguridad del Carnaval 2026

Santa Cruz de Tenerife refuerza la seguridad en el hotel abandonado de Añaza ante las continuas imprudencias

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026