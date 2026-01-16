El punto limpio, ubicado en La Laguna, Tenerife, estará operativa en ocho meses y reforzará la red insular de reciclaje

El Cabildo de Tenerife inicia las obras del punto limpio de Los Rodeos con una inversión de 1,1 millones. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha iniciado las obras del nuevo punto limpio de Los Rodeos, en el municipio de La Laguna, con una inversión de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Esta actuación se enmarca en el plan insular para ampliar el número de puntos limpios y mejorar la gestión de los residuos en la isla.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, señaló que el objetivo es facilitar a la ciudadanía el reciclaje de residuos domésticos y promover su reutilización, evitando que terminen en las celdas de vertido del Complejo Ambiental.

Uso gratuito de las instalaciones

Además, recordó que el uso de estas instalaciones es gratuito y que se han ampliado los horarios para adaptarlos a las necesidades de los vecinos.

El nuevo punto limpio de Los Rodeos se suma a otros proyectos en marcha en Tenerife, como el de Tegueste, y forma parte de una red insular en expansión que incluye infraestructuras ya operativas en distintos municipios. Desde el Cabildo destacan la importancia de la colaboración entre administraciones para avanzar en sostenibilidad y reforzar la concienciación ciudadana en materia de reciclaje.