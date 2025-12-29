El plan de estudio busca garantizar el suministro de agua a la actividad agrícola y ganadera y frenar la despoblación en los caseríos del macizo en Anaga

El Cabildo impulsa un plan para mejorar el acceso al agua en el sector primario de Anaga. Europa Press

El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas (CIATF), ha encargado la elaboración de un Plan Estratégico de Gestión del Agua en el Macizo de Anaga con el objetivo de garantizar un uso más eficiente de los recursos hídricos en las zonas agrícolas y ganaderas que siguen activas en este espacio protegido.

La iniciativa pretende, además, contribuir a fijar población en los distintos caseríos del macizo, favoreciendo la continuidad del sector primario como herramienta frente a la despoblación.

Análisis de fuentes hídricas existentes

Además, La consejera de Medio Natural y presidenta del CIATF, Blanca Pérez, explicó que el plan permitirá analizar qué actuaciones son necesarias, su viabilidad y las herramientas para mejorar la gestión del agua durante todo el año.

El estudio incluirá un análisis detallado de las fuentes hídricas existentes, especialmente las tradicionales, así como propuestas para mejorar la captación de agua de lluvia, el almacenamiento, las redes de abastecimiento y la eficiencia del sistema, siempre con criterios de sostenibilidad y respeto al entorno natural.