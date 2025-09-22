Con el Bono Turístico La Palma 2025 la Corporación insular prevé un retorno económico de 800.000 euros a las empresas turísticas palmeras

Playa de Tazacorte. Imagen Cabildo de La Palma

El Cabildo de La Palma ha puesto a la venta el Bono Turístico La Palma 2025, una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Turismo de la Isla que cuenta con una partida de 400.000 euros para potenciar la llegada de visitantes del territorio nacional al destino. La Corporación prevé un retorno económico de 800.000 euros a las empresas turísticas palmeras.

La consejera insular de Turismo, Raquel Rebollo, recuerda que “se trata de la primera vez que se realiza esta acción con fondos propios de la institución insular, con la intención de mantener la llegada de visitantes de nuestro país durante lo que resta de año”.

Las personas podrán adquirir los bonos, que tienen un valor de 400 euros, por 200 euros, aportando el Cabildo la otra mitad.

Hasta el 20 de diciembre

Las personas que quieran beneficiarse de esta iniciativa podrán adquirir los bonos desde el 19 de septiembre hasta agotar existencias a través de la web https://www.bonoturisticolapalma.com/ y podrán canjearse hasta el 20 de diciembre en los establecimientos adheridos a la iniciativa, que también se pueden consultar en la página.

Podrán beneficiarse de este bono las personas consumidoras mayores de 18 años que realicen compras o adquieran servicios en los establecimientos hoteleros, extrahoteleros y empresas del sector turístico, como guías turísticos, actividades de ocio y experiencias turísticas, entre otros adheridos al programa.