Las obras tendrán una duración de cuatro semanas y obligarán al corte de la vía para dotar a la zona de las necesarias medidas de seguridad

El Cabildo realizará obras de emergencia por los desprendimientos en la carretera TF-82 en Santiago del Teide.

El Cabildo de Tenerife ha anunciado la ejecución inmediata de obras de emergencia en la carretera TF-82, a su paso por La Vetita, en el municipio de Santiago del Teide, tras registrarse desprendimientos en la zona.

Esta decisión se ha adoptado después de analizar el estado del talud y el entorno rocoso mediante inspección ocular y el apoyo técnico de drones, con el objetivo de determinar el nivel de afección del terreno tras las últimas lluvias.

En este sentido, el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, explica que “debido al estado en el que se encuentra el citado talud por la erosión de las recientes lluvias y las condiciones meteorológicas, se ha decidido emprender de forma inmediata obras de emergencia en esta carretera, con el objetivo de impedir que puedan registrarse nuevos desprendimientos de rocas y proporcionar todas las medidas de seguridad necesarias en la zona, tanto para el tráfico rodado como a la zona agrícola cercana a la vía”.

Cuatro semanas de obras

Los trabajos tendrán una duración estimada de cuatro semanas, periodo durante el cual la carretera permanecerá cerrada al tráfico, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones y reforzar la seguridad de la zona afectada.

Estas medidas se llevarán a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago del Teide y la Policía Local del municipio, coordinando el cierre y el control del tráfico, así como el seguimiento de la evolución de la zona durante el tiempo que se prolonguen los trabajos.