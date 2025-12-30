La convocatoria de ayudas correspondiente a 2024 incrementa su dotación en 100.000 euros y refuerza el apoyo a deportistas de alto nivel en Tenerife

El Cabildo reconoce los méritos de 169 deportistas de Tenerife con 300.000 euros en ayudas. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Deportes, ha finalizado la tramitación de la línea de subvenciones destinada al reconocimiento de los méritos deportivos logrados por deportistas tinerfeños en 2024 en campeonatos oficiales de España, Europa y del Mundo.

La convocatoria ha beneficiado a 169 deportistas, con una dotación total de 300.000 euros, 100.000 más que en la edición anterior.

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, ha destacado que “el deporte tinerfeño sigue rindiendo al más alto nivel, como demuestra el elevado número de personas beneficiarias de esta convocatoria”.

Se conceden con baremos objetivos

Las ayudas están dirigidas a deportistas federados que hayan alcanzado posiciones destacadas en competiciones nacionales e internacionales y se conceden mediante baremos objetivos.

Las modalidades más subvencionadas han sido los deportes de contacto, como el taekwondo y el kickboxing, y los deportes acuáticos, entre ellos la natación y el salvamento y socorrismo.