Un plato tradicional, cabrito al horno, elaborado con carne local y especias, se convierte en el gran protagonista de Nochebuena y Fin de Año, mientras mercados y restaurantes viven días de máxima actividad

En los fogones de Fuerteventura triunfa estos días un clásico que no falla en las celebraciones navideñas: el cabrito al horno. A medida que se acercan Nochebuena y Fin de Año, la demanda de este plato típico se dispara, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la gastronomía majorera.

La receta mantiene su esencia tradicional. Carne local de cabrito, aderezada con sal, laurel, tomillo y orégano, se introduce directamente al horno. A mitad de la cocción, un chorrito de vino blanco potencia los sabores y permite que los jugos se integren, dando como resultado una carne tierna y sabrosa.

Tras aproximadamente una hora, el plato sale del horno listo para servirse, acompañado de papas panaderas con cebolla, pimiento, sal y pimienta, y coronado con su caldo, la parte más apreciada por muchos para disfrutar con pan.

Atrae a todas las islas

Este auténtico manjar no solo conquista a los residentes de la isla, sino que también atrae a vecinos y vecinas de Fuerteventura, que se acercan para degustar cabrito al horno, frito o incluso cabra en salsa antes de regresar al muelle.

Paralelamente, los mercados viven jornadas intensas. Cada puesto ofrece un mundo distinto de productos, precios y sabores: abadejo, roquera, cherne, solomillo, cordero, conejo, calamar o choco. También hay espacio para los postres navideños, desde semifríos y tartas hasta cheesecake y minirolls. Los vendedores coinciden en un ligero aumento de los precios, reflejo de una época en la que las ventas se multiplican.

El cabrito al horno reina en las mesas de Fuerteventura en plena Navidad. RTVC

Entre compradores locales, visitantes y turistas que optan por dejar la cocina a un lado y reservar mesa en restaurantes, el ambiente es de bullicio y expectación. Como resumen, Fuerteventura vive estos días una auténtica fiesta gastronómica, donde la tradición, el sabor y la abundancia marcan el final del año al más puro estilo majorero.