El Campamento Real de La Laguna superará los 21.000 visitantes tras agotarse todas las invitaciones. Ayuntamiento de La Laguna

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado que el Campamento Real contará en esta edición con más de 21.000 visitantes, después de que en la mañana de hoy se agotaran las 2.550 invitaciones adicionales puestas a disposición de la ciudadanía.

Esta ampliación de aforo responde a la elevada demanda registrada desde el pasado miércoles, cuando se adjudicaron las 18.500 entradas distribuidas tanto de forma online como presencial.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha agradecido la excelente acogida de esta iniciativa gratuita por parte del público lagunero y tinerfeño, destacando que se trata de una propuesta “que cada año crece en expectación y que refuerza el gran trabajo que se viene desarrollando por parte de todo el personal del área de Fiestas para que estas fechas sean mágicas e inolvidables”.

Nuevo emplazamiento

Por su parte, el concejal de Fiestas, Dailos González, ha subrayado que la ampliación de entradas se ha consensuado con el dispositivo de seguridad previsto para el evento, garantizando que no exista riesgo para las personas que acudan al parque de La Vega a disfrutar de la programación navideña.

Asimismo, ha resaltado que el nuevo emplazamiento ha permitido incrementar de forma notable el aforo e incorporar nuevas sorpresas, como atracciones, talleres manuales, actuaciones musicales, photocalls, personajes cinematográficos reconocibles y la presencia de los pajes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

El acceso al Campamento Real se organiza en dos pases diarios, de dos horas y media de duración, distribuidos en diferentes franjas horarias según el día. La programación se desarrolla mayoritariamente en horario de tarde, aunque se contemplan pases especiales de mañana en jornadas concretas, como el miércoles 24 de diciembre o el 31 de diciembre, con el objetivo de adaptarse al calendario y a las celebraciones propias de estas fechas navideñas.