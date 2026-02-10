Tiempo estable para el primer fin de semana del carnaval en la calle, unas jornadas propicias para que carnavaleros y visitantes disfruten de la esencia del Carnaval

Santa Cruz de Tenerife. Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El primer fin de semana del Carnaval en la calle estará marcado por un tiempo estable, sin lluvias significativas ni vientos que impidan el normal desarrollo de los actos festivos. Las previsiones meteorológicas apuntan a unas jornadas propicias para que carnavaleros y visitantes puedan disfrutar de los primeros días de la auténtica esencia carnavalera al aire libre.

Para el próximo viernes se esperan intervalos nubosos que tenderán a cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas montañosas durante las horas centrales del día. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos, favoreciendo el ambiente festivo en calles y plazas.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso en las costas y un descenso moderado en las zonas del interior.

En cuanto al viento, soplará moderado del noreste, con intervalos de fuerte en cumbres y en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura. No se descartan en estas áreas rachas localmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Con este panorama, todo apunta a un inicio de Carnaval con condiciones favorables para el disfrute en la calle, permitiendo que la música, el color y la alegría vuelvan a llenar los municipios desde el primer fin de semana festivo.