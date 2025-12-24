El casting de bailarines se celebrará el 3 de enero en el Pabellón Félix Santana y está dirigida a personas mayores de 16 años que quieran participar en las galas del Carnaval

El Carnaval de “Las Vegas” abre un casting para seleccionar bailarines y figurantes

La dirección artística del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado un casting para seleccionar a las personas que formarán parte de las galas del Carnaval de “Las Vegas” como bailarines, figurantes o extras. La prueba tendrá lugar el próximo viernes 3 de enero, a las 12:00 horas, en el Pabellón Félix Santana, ubicado en Obispo Frías.

En el proceso de selección participarán el director artístico del Carnaval, Josué Quevedo, junto a los coreógrafos Yohara Sánchez y Juanmi Hernández. Además, el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, estará presente para saludar a las personas aspirantes y conocer de primera mano el desarrollo del casting.

La Fiesta de Interés Turístico Internacional, que se celebrará entre el 23 de enero y el 1 de marzo, anima a todas las personas mayores de 16 años a presentarse, sin importar su edad o experiencia previa, ya que los criterios de selección variarán en función del papel a desempeñar dentro del espectáculo.

Puntualidad y vestimenta negra

Las personas interesadas deberán acudir puntualmente y vestidas de negro. En el caso de los menores de edad, será obligatorio presentar una autorización firmada por el tutor o tutora legal.

Asimismo, quienes resulten seleccionados deberán comprometerse a tener disponibilidad para asistir a los ensayos que se programen, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de los actos del Carnaval.