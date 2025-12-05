Hasta dos millones de euros ha invertido la institución en mencionadas instalaciones que tiene unos 1.000 metros cuadrados

En Gran Canaria, el Centro de Orientación Familiar de Canarias ha inaugurado sus nuevas instalaciones en el barrio de Schamann.

Declaraciones de: Jesús Pérez, Presidente Fundación Centro Orientación Familiar Canarias y Antonio Morales, Presidente Cabildo de Gran Canaria

Imagen archivo RTVC.

Financiación del Cabildo

Todo ello, tras una profunda remodelación llevada a cabo con la financiación del Cabildo de Gran Canaria.

Hasta dos millones de euros ha invertido la institución en mencionado espacio que tiene unos 1.000 metros cuadrados. Además, atiende a más de 1.000 personas todos los años que llegan con todo tipo de problemas de orientación y mediación familiar.

Esta fundación lleva a cabo su trabajo desde hace 46 años y se ha convertido en una organización clave para solucionar problemas familiares en Gran Canaria.