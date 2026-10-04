La Supercopa de Tenerife ya tiene vencedor, el CL Chimbesque derrotó en una igualada luchada al CL Rosario, consolidando así un clásico ya de los terreros de lucha de Tenerife

El CL Chimbesque se hace con la Supercopa de Tenerife. Imagen CL Chimbesque

El CL Chimbesque se ha proclamado campeón de la Supercopa de Tenerife de lucha canaria después de derrotar al CL Rosario Valle Guerra Ybarra en la muerte súbita, tras finalizar la luchada con empate a 12.

El terrero de Tasagaya, en Güímar, acogió este sábado el primer gran enfrentamiento de la nueva temporada luchística, con dos de los equipos más destacados de la Primera Categoría insular. El conjunto chasnero comenzó así el curso con un nuevo título.

La final volvió a enfrentar a dos clubes que mantienen una intensa rivalidad deportiva y que se han convertido en habituales protagonistas de las grandes citas de la lucha canaria en Tenerife. De hecho, el Chimbesque y el Rosario Valle Guerra Ybarra coincidieron en tres finales consecutivas de la Liga CaixaBank, consolidando un clásico de los terreros de Primera Categoría.

La muerte súbita decidió el ganador

La igualdad volvió a marcar el enfrentamiento de este sábado. Ambos equipos llegaron al final de las 12 luchadas con el marcador empatado, por lo que el título tuvo que decidirse en la muerte súbita, donde el Chimbesque consiguió imponerse para levantar la Supercopa de Tenerife.

La pasada temporada, ambos equipos se enfrentaron en seis ocasiones, con un balance favorable al Chimbesque, que consiguió cinco victorias frente a una del conjunto vallero. Esa única derrota chasnera se produjo en el encuentro de ida de los cuartos de final del Torneo DISA Gobierno de Canarias y fue, además, la única que registró el equipo durante toda la campaña anterior.