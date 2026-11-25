Las protestas han recorrido distintos puntos de ambas islas en caravanas que han concluido en las capitales. El sector anuncia nuevas jornadas reivindicativas para el 2 de diciembre y el 21 de enero

Los taxistas de Tenerife y Gran Canaria han salido a la calle durante esta mañana para reclamar soluciones a los problemas que afectan al sector. Las movilizaciones se han desarrollado mediante caravanas de vehículos desde diferentes puntos de ambas islas hasta sus respectivas capitales.

RTVC

Entre sus principales reivindicaciones destacan la actualización anual de las tarifas, teniendo en cuenta la evolución del IPC y las circunstancias económicas, así como un mayor control de la piratería en puertos y aeropuertos.

Los profesionales denuncian que estas prácticas les hacen perder servicios diariamente y reclaman una mayor implicación del Gobierno de Canarias para combatirlas. También muestran su preocupación por la falta de control sobre la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

Nuevas jornadas de movilización los días 2 de diciembre y 31 de enero

El sector pide a las administraciones que adopten medidas concretas para garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas y evitar la competencia que consideran irregular.

Estas protestas tendrán continuidad en las próximas semanas. Los taxistas han anunciado nuevas jornadas de movilización para los días 2 de diciembre y 21 de enero, con las que esperan conseguir respuestas a sus reivindicaciones.