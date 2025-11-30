La mayoría de esas personas ha recibido una notificación por correo electrónico, pero algunos se han acercado hasta el aeropuerto de Tenerife Norte

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

El cierre del espacio aéreo anunciado este sábado por Trump, ha afectado a miles de pasajeros. Entre ellos, aquellos que viajaban a España con aerolíneas como Iberia y Air Europa. En Tenerife se han cancelado también todos los vuelos directos a Caracas.

Como cada domingo tendría que haber llegado un vuelo con origen Caracas y tendría que haber salido otro avión con destino a la capital venezolana. Sin embargo, Plus Ultra, la aerolínea encargada de cubrir este trayecto, ha cancelado todos sus vuelos.

Cerca de 200 personas no han podido viajar este domingo. La mayoría ha recibido una notificación por correo electrónico, pero algunos se han acercado hasta el aeropuerto de Tenerife Norte para poder reprogramar su vuelo.