El cometa de las incógnitas aterriza en ‘Crónicas de San Borondón’

El espacio abordará no solo las incógnitas que rodean al cometa 3I Atlas, sino también el legado del psicólogo Paul Ekman, pionero en el estudio de las emociones

La Radio Canaria propone este viernes, a las 22:00 horas, una nueva entrega de ‘Crónicas de San Borondón’, el veterano espacio conducido por José Gregorio González que aúna divulgación, misterio y mirada crítica sobre los grandes interrogantes de nuestro tiempo.

En esta ocasión contará con la participación del periodista y divulgador Josep Guijarro, que ofrecerá un análisis pormenorizado de las anomalías y controversias que rodean al cometa 3I Atlas. Un visitante intergaláctico cuya trayectoria ha despertado un vivo debate entre la comunidad científica y los especialistas en fenómenos anómalos. Su intervención permitirá revisar las singularidades observadas hasta ahora y contextualizar su posible impacto.

En su sección «Por Mil Razones», la experta en inteligencia emocional y comportamiento no verbal Priscila González trazará un detallado perfil del célebre psicólogo Paul Ekman, pionero en el estudio de las expresiones emocionales y referente mundial en la detección de la mentira. Su trabajo inspiró la serie Miénteme y, en la última etapa de su vida, mantuvo una estrecha colaboración con el Dalái Lama para promover la empatía como herramienta de transformación social.

La noche se completa con el regreso del formato de tertulia en La Zona Fantasma, un espacio de análisis y debate donde la actualidad vinculada a la ciencia de vanguardia, los enigmas y las temáticas habituales del programa serán revisados por Ricardo Martín, Luis Javier Velasco y David Suárez, en una mesa que promete diversidad de miradas y reflexiones de fondo.