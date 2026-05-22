‘El Alpende’ analiza la realidad geopolítica y cultural del continente vecino con motivo del Día de África

El espacio de La Radio Canaria aborda los vínculos históricos y los retos actuales de la sociedad africana este sábado a las 06:00 horas

Gina Enmanuel Aka Niang, presidenta de la Asociación de Cultura Africana y Afrodescendiente en el Mundo desde Canarias (ACAAM), y Dagauh Komenan, doctor en Historia Contemporánea y especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El programa de multiculturalidad y derechos humanos ‘El Alpende’ de La Radio Canaria emite este sábado 23 de mayo a las 06:00 horas una entrega especial dedicada al continente africano ante la celebración internacional de su efeméride el próximo 25 de mayo. El espacio conducido por Leny González abordará tanto las manifestaciones culturales presentes en el Archipiélago como los complejos desafíos sociopolíticos actuales, con el objetivo de ofrecer una perspectiva rigurosa que analice la relación estratégica entre Canarias y los diferentes países de la región.

La presidenta de la Asociación de Cultura Africana y Afrodescendiente en el Mundo desde Canarias, Gina Enmanuel Aka Niang, participa en este encuentro para detallar la labor de los colectivos migrantes en las Islas. Durante la entrevista, la invitada desgranará las actividades programadas en la sede de Casa África, centradas en la moda y la gastronomía como vías de identidad, cohesión y cooperación.

Su intervención pondrá en valor la autonomía de las diversas organizaciones que trabajan en el Archipiélago y el uso de estas expresiones tradicionales como herramientas de visibilización social.

El especialista en Relaciones Internacionales y doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Dagauh Komenan, aportará el marco analítico del programa para examinar el contexto global actual. El historiador explicará el origen y la trascendencia de la proclamación del Día de África, así como la evolución de la Organización para la Unidad Africana hasta la actual Unión Africana.

Asimismo, el docente profundizará en los retos económicos y sociales del continente para este año 2026 y en el papel de Canarias como nexo de unión académico, solidario y comercial más allá del control de las fronteras.

Esta entrega promueve un espacio de debate cruzado entre la actividad comunitaria y el conocimiento académico, buscando desmontar los estereotipos que habitualmente se transmiten sobre la realidad del territorio vecino. A través de este programa, la emisora pública fomenta la divulgación de los derechos humanos, la diversidad cultural y el análisis de la actualidad internacional.