El magacín de fin de semana de La Radio Canaria se emite en directo sábados y domingos, entre las 08:00 y las 11:00 horas

Elena Falcón, conductora de ‘Tiempo de Alisios’ en La Radio Canaria

La Radio Canaria ofrece este sábado 23 de mayo, de 08:00 a 11:00 horas, una nueva entrega de ‘Tiempo de Alisios’, el espacio que conduce Elena Falcón y que, en esta ocasión, contará con la participación del cantautor grancanario Braulio. El artista será entrevistado a partir de las 09:00 horas, pocos días antes de recibir la Medalla de Oro de Canarias, que le será entregada el próximo 30 de mayo.

Durante la conversación, el músico repasará su trayectoria y compartirá algunas de las vivencias que han marcado su carrera, además de reflexionar sobre el significado de este reconocimiento institucional. El Gobierno de Canarias lo distingue como una de las figuras más representativas de la música contemporánea en el Archipiélago.

En la imagen, el presidente de Canarias y el cantante Braulio durante el anuncio de la concesión de la Medalla / Gobierno de Canarias

El programa completará su contenido con la sección ‘La Sorimba’, en la que los corresponsales canarios analizarán la actualidad internacional, con temas como el encuentro entre los líderes de Rusia y China, la crisis del ébola o las elecciones en Colombia.

Amor, política y arte

El espacio también dará voz a niños y niñas de las Islas, que compartirán con la audiencia sus inquietudes y pensamientos, mientras que «el buzón de La Palma» llevará a la consulta psicológica una carta centrada en la búsqueda del amor perfecto.

La sección ‘Parlare’, a cargo de la periodista María Rodríguez, abordará el valor patrimonial de los lienzos que se conservan en el Parlamento de Canarias y que actualmente se encuentran en proceso de restauración.

En el plano musical, ‘Tiempo de Alisios’ viajará a 1993 para recuperar los sonidos caribeños que también tuvieron eco en Canarias. El periodista Rubén Mayor aportará su análisis sobre artistas que, pese a trayectorias truncadas, dejaron una huella relevante en la historia musical.

Domingo de humor

El domingo 24 de mayo, el programa incorporará contenidos centrados en el humor, con una sección dedicada a los llamados pensamientos intrusivos y una nueva edición del concurso ‘Tiempo de Oficios’. Dentro de este espacio, ‘Adivina en qué trabaja’ sorprenderá a María del Carmen Barrios, vecina de Fuerteventura y participante habitual, en un juego que pone a prueba el ingenio y la astucia de la audiencia.

Además, la periodista Noelia Gil firmará una nueva entrega de ‘La Pibada’, mientras que ‘Bueno de Boca’ propondrá un desayuno en el que los participantes compartirán experiencias personales.

‘Tiempo de Alisios’ repasará, como cada fin de semana, la actualidad informativa y la agenda cultural del Archipiélago.