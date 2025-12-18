El artista canario recibirá la distinción en el Acto Institucional con motivo del Día de Canarias el próximo 30 de mayo

Clavijo anuncia la concesión al cantante Braulio de la Medalla de Oro de Canarias. Fotografía: Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recibido este jueves en la sede de Presidencia, en Las Palmas de Gran Canaria, al cantautor Braulio, a quien ha comunicado la concesión de la Medalla de Oro de Canarias, que le será entregada en el Acto Institucional con motivo del Día de Canarias 2026, como “reconocimiento a una trayectoria artística estrechamente vinculada a la identidad cultural del archipiélago y a su proyección exterior”.

El presidente Clavijo transmitió al cantautor “la puesta en valor del legado que ha dejado a esta tierra”, así como “ese sentimiento de pertenencia y de protección de nuestras islas y que a través de su voz y de sus canciones transmita a generaciones ese sentimiento de canariedad que ha sido y es fundamental”.

Durante el encuentro, el presidente destacó además la relevancia de una carrera sostenida durante más de cinco décadas, marcada por una forma propia de entender la música y la palabra, y por una conexión permanente con Canarias, incluso cuando su obra ha trascendido el ámbito canario.

«“Braulio forma parte de la memoria emocional de Canarias»

Fernando Clavijo subrayó que “Braulio ha sabido proyectar Canarias desde una voz propia, reconocible y honesta, manteniendo siempre un vínculo profundo con su tierra”. En este sentido, añadió que “su trayectoria demuestra que la cultura canaria puede viajar lejos sin perder identidad, preservando aquello que nos define como pueblo”.

El presidente puso en valor la coherencia de un recorrido artístico que ha sabido sostenerse en el tiempo, permitiendo que el acento canario forme parte de un relato cultural compartido por distintas generaciones dentro y fuera de nuestra tierra. “Braulio forma parte de la memoria emocional de Canarias, de canciones que han acompañado a varias generaciones y que siguen vigentes”, afirmó.

Clavijo destacó además que “reconocer a quienes han contribuido a construir ese relato desde la creación artística es también una responsabilidad institucional, porque la cultura es una forma de permanencia y de identidad colectiva”.

El cantautor dijo que el reconocimiento le «llena de felicidad»

El cantautor grancanario se mostró emocionado por el anuncio y apuntó que “me llena de felicidad” recibir la Medalla de Oro de Canarias, ya que, “es el galardón máximo que se puede dar a un canario”. Asimismo, Braulio subrayó entre sus cualidades el “amor por mi tierra”.

La concesión de la Medalla de Oro de Canarias a Braulio, la primera que se ha dado a conocer, se enmarca en la acción del Gobierno de Canarias orientada a visibilizar y reconocer a creadores cuya trayectoria ha contribuido de manera significativa a la proyección de la identidad cultural canaria, desde el respeto al origen y con una mirada abierta al presente.

A este reconocimiento se sumará este año el reconocimiento que hará Televisión Canaria al artista que será el protagonista de la programación navideña del ente público. El cantautor actuará en la Gala de Fin de Año y contará con un programa especial dedicado a su trayectoria en la Noche de Reyes.

En la imagen, el cantautor se mostró emocionado por el anuncio del reconocimiento. Fotografía: Gobierno de Canarias

Una trayectoria ligada a Canarias

Natural de Santa María de Guía (Gran Canaria), Braulio inició su carrera musical a comienzos de los años setenta, construyendo desde entonces una trayectoria sólida y reconocible tanto como intérprete como compositor. Su proyección nacional e internacional le permitió llevar su música a escenarios de Europa y América, sin perder nunca el vínculo con sus raíces canarias. Destaca de su trayectoria premios y reconocimientos como la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar.

A lo largo de su carrera ha firmado canciones que forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones y ha desarrollado una obra caracterizada por la sensibilidad, el cuidado de la palabra y una identidad artística propia, entre ellas ‘Lo bello y lo prohibido’, que alcanzó el número uno en la lista Billboard Latin Pop Albums y con la que obtuvo una nominación al Premio Grammy por Mejor Interpretación de Pop Latino. Su participación en grandes citas musicales internacionales y el reconocimiento recibido en distintos certámenes consolidaron su figura como una de las voces más personales de la música popular en español.

Además de su faceta como intérprete, Braulio ha compuesto para otros artistas y ha mantenido una presencia constante en la vida cultural, contribuyendo a que el acento canario haya estado presente en la creación musical más allá del ámbito insular. Una trayectoria prolongada en el tiempo, coherente y fiel a sus orígenes, que lo ha convertido en un referente indiscutible de la cultura del archipiélago.

En la imagen, el presidente de Canarias y el cantante Braulio. Fotografía: Gobierno de Canarias

«El galardón máximo que le pueden dar a un canario»

Una circunstancia ante la cual, preguntado por si compartía la opinión de Fernando Clavijo de que no se entiende que el Gobierno Autónomo no hubiera reconocido todavía formalmente su trabajo, ha apuntado que «nunca es tarde si la dicha es buena».

Apostillando en todo caso, medio en serio y medio en broma: «lo que pasa que, cuando te dan este tipo de reconocimientos con 80 años ya te empiezan a mosquear», porque parece que «me lo están dando antes de que de que cuelgue el equipo, ¿no?».

De cualquier modo, Braulio ha agradecido que se le otorgue el que ha subrayado que «es el galardón máximo que se le puede dar a un canario», porque -ha argumentado- «que consideren que lo puedo tener entre mis manos, me parece fabuloso».

Puesto que «yo soy un modesto cantante», ha señalado, aunque matizando: «eso sí, creo que mi primera cualidad, si tengo alguna, es mi amor por mi tierra, y he tratado de mostrarlo siempre».

Cualidad suya esta que ha alabado igualmente el presidente Clavijo, «porque -ha explicado- creo que ese sentimiento de pertenencia, de protección de nuestras islas expresado a través de su voz y de sus canciones, el transmitir a generaciones ese sentimiento de canariedad, creo que es algo fundamental para la protección y el futuro de este pueblo».

Razón por la que ha considerado que el Gobierno del archipiélago debía dejar patente en relación a su trayectoria «la admiración, el respeto y, sobre todo, la puesta en valor del legado que le ha dejado esta tierra».