‘8 décadas’ de Braulio en el escenario del Auditorio de Agüimes

Los admiradores de Braulio están de enhorabuena. Podrán volver a ver al cantante sobre un escenario con sus temas más destacados. Será el próximo 26 de septiembre en el Auditorio de Agüimes, donde hará un repaso a sus 52 años de carrera con el concierto ‘8 décadas’. Presenta el evento durante la mañana de este jueves, a las 10:30 horas en el Teatro Guiniguada. Será en una rueda de prensa que podrás seguir en directo a través de Televisión Canaria.

Con motivo de celebrar junto al público sus recién cumplidos 80 años y avalado por más de 50 sobre los escenarios de medio mundo, Braulio ofrece en Agüimes el viernes 26 de septiembre el concierto ‘8 décadas’, un espectáculo único en el cual repasa su andadura profesional y los éxitos que lo han convertido en uno de los artistas canarios más queridos por el público.

El concierto, por razones de producción, se celebra en la sala principal del Auditorio de Agüimes, pero alrededor de 1.500 personas lo pueden seguir también en directo a través de los asientos y las pantallas de gran formato que se instalarán en la plaza exterior del recinto de la localidad grancanaria.

Así, 8 décadas, además de un reconocimiento a su figura, es una herramienta para reforzar el vínculo entra la música popular canaria y el público. Ofrece un espectáculo emotivo, intergeneracional y representativo del panorama cultural canario, producido por Camino Viejo Producciones, oficina de management del artista desde hace más de 20 años. En este concierto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural; Cabildo de Cabildo de Gran Canaria ‘La isla de mi vida’ y Gobierno de Canarias a través de la viceconsejería de Cultura.