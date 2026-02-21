También propone que la educación sexual sea «obligatoria, transversal y adaptada a cada etapa, con enfoque de género, y derechos»

El Pleno del Congreso debatirá esta semana la proposición no de ley de Podemos para implantar educación sexual en todas las etapas del sistema educativo, desde Infantil hasta Bachillerato y FP, según se desprende del borrador del orden del día al que ha tenido acceso Europa Press.

Imagen del Congreso de los Diputados. Archivo

En concreto, la formación ‘morada’ pide elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan estatal de «implantación efectiva» de la educación sexual integral en el sistema educativo, desde la etapa infantil hasta el bachillerato y la Formación Profesional (FP).

Educación sexual

También propone que la educación sexual sea «obligatoria, transversal y adaptada a cada etapa, con enfoque de género, derechos, diversidad y prevención de las violencias machistas», en colaboración con expertas en salud sexual, pedagogía feminista y «derechos LGTBIQA+».

Asimismo, apuesta por dotar al profesorado de formación «específica y permanente» en salud sexual y reproductiva y garantizar que todos los centros educativos cuenten «con profesionales capacitados y recursos adecuados».

Política feminista

De la misma manera, Podemos solicita combatir el negacionismo, los discursos de odio y la desinformación «promovida por sectores reaccionarios que intentan eliminar la educación sexual de las aulas, defendiendo públicamente su valor como política feminista de Estado y como derecho del alumnado».

Finalmente, aboga por desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan conocer el grado de cumplimiento del derecho a la educación sexual en cada territorio, «identificando desigualdades y corrigiendo incumplimientos».