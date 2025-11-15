El consumo «sin» alcohol gana espacio en las despensas

El consumo de cerveza «sin» alcohol sigue al alza, con un incremento del 6,3 % y un total de 252 millones de euros

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Este sábado es el Día Internacional Sin Alcohol. Una iniciativa puesta en marcha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar a la población sobre el consumo de esta sustancia.

Sube el consumo de cerveza «sin»

El consumo de cerveza «sin» sigue al alza, con un incremento del 6,3 % y un total de 252 millones de euros.

Los datos, facilitados por la consultora Circana relativos al año móvil de octubre de 2025 a noviembre de 2024, en comparación con el año anterior, muestran que España es un país con un consumo de cerveza sin alcohol muy elevado.

Últimos doce meses

Durante los últimos doce meses, los españoles han comprado 147 millones -casi tres litros por persona al año-, un 9,3 % más que hace un año.

Cabe destacar que en el caso del vino, el alza en volumen ha sido en el periodo analizado de un 27,4 %, hasta alcanzar un volumen de ventas de 345.086 litros.

En estos en doce meses han gastado 2,85 millones de euros en vino bajo en alcohol, un 35 % más que un año antes.

Adaptación en la restauración

Según el presidente de Hostelería de España, Emilio Gallego, esta coyuntura no supone un impacto económico directo en el sector. Destacó que el descenso de consumo de alcohol entre los jóvenes no conlleva una renuncia a sus visitas a la hostelería, sino una adaptación hacia consumir otro tipo de bebidas, como el agua con gas.