El crematorio de La Palma vuelve a estar operativo. Imagen de Archivo

El Crematorio Insular de La Palma ubicado en el cementerio comarcal de San Urbano en Breña Baja vuelve a estar operativo.

Este servicio ha estado fuera de servicio durante meses, lo que obligaba a las familias a tener que asumir el coste por desplazamiento para la cremación en islas cercanas, como Tenerife.

Informa RTVC

Entró en funcionamiento en enero de 2023 tras haber desaparecido el cementerio de Las Manchas durante la erupción del volcán, el único con el que contaba la isla hasta ese entonces. Tras dos años funcionando con normalidad, los vecinos alertaron de algunos problemas en el servicio, lo que propició una inspección de Sanidad.

Tras varios meses de ajustes y de trabajos de remodelación, nuevamente se reanuda el esperado servicio ya que, al precio de un funeral medio en La Palma, unos 4500 euros, había que sumar 1500 euros más por el desplazamiento.