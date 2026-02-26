El acto institucional con motivo del Día de las Letras Canarias se celebra este jueves, en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 19:00 horas

Declaraciones: Liti García-Ramos, hija de Alfonso García-Ramos

El Gobierno de Canarias celebra este jueves 26 de febrero, a las 19.00 horas, el tradicional acto institucional con motivo del Día de las Letras Canarias 2026. El encuentro tendrá lugar en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, con entrada libre para el público hasta completar aforo.

Esta vigésima edición estará dedicada al periodista y escritor Alfonso García-Ramos, figura clave en el panorama cultural del archipiélago, cuya trayectoria literaria y periodística será recordada a lo largo de la velada.

El acto contará con la intervención de diversas autoridades, entre ellas el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo. La dirección escénica correrá a cargo de Clapso Producciones, que estrenará para la ocasión el espectáculo literario ‘Chantecler, seudónimo improvisado’, una propuesta que servirá como punto de partida para una gira por varias islas a lo largo de 2026.

La figura de Alfonso García-Ramos, protagonista del Día de las Letras Canarias 2026. Imagen publicada por el Ayuntamiento de La Laguna

Durante la ceremonia se repartirán ejemplares de ‘Prensa y literatura’, volumen que reúne fragmentos representativos de la producción literaria y periodística de García-Ramos, con el objetivo de acercar su legado al público asistente.

Con el propósito de llegar a todas las islas, el acto podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube ‘Cultura GobCan’.

Una celebración con dos décadas de historia

El Día de las Letras Canarias se conmemora cada 21 de febrero desde 2006, fecha que coincide con el aniversario del fallecimiento de José de Viera y Clavijo. Su finalidad es difundir la vida y la obra de aquellas figuras que han contribuido de manera decisiva a la construcción de la cultura literaria del archipiélago.

En sus anteriores ediciones, la celebración ha rendido homenaje a autores y autoras de referencia como Benito Pérez Galdós, Natalia Sosa Ayala o Rafael Arozarena, consolidándose como una de las principales citas culturales del calendario canario.