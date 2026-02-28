Kenny Williams tiene experiencia en Israel y Grecia y ha disputado tres ediciones de la Basketball Champions League

La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios del escolta estadounidense Kenny Williams hasta final de temporada.

En la imagen Kenny Williams.

El nuevo jugador canarista, un exterior de 1,93 y 29 años, promedió 9,4 puntos, 1,9 rebotes y 1,3 asistencias en su último equipo, el Promitheas Patras, en la temporada 2024-2025.

Tiene experiencia en Israel y Grecia y ha disputado tres ediciones de la Basketball Champions League (BCL), detalla la entidad aurinegra en un comunicado.

Formación en la NCAA

Nacido en Richmond, Virginia (18/11/1996), Kenneth, ‘Kenny’, Williams III se formó en la Universidad de North Caroline. Durante su periplo con los Tar Heels (2015-19) estuvo a las órdenes de Roy Williams y llegó a proclamarse campeón de la NCAA, en 2017, tras ganarle la final a Gonzaga.

Finalizada su formación en la NCAA, jugó la Liga de Verano de la NBA con los San Antonio Spurs y militó dos temporadas (2019-2021) en su franquicia de la NBA G-League, los Austin Spurs, antes de iniciar su carrera en Europa.

Viejo Continente

A partir de ahí, dio el salto al Viejo Continente para jugar en el Bnei Herzliya israelí (20-21). De esa manera, encadenar así cuatro campañas en la liga griega. Concretamente, en las filas del Kolossos 21-22, el AEK Atenas 22-23, el Peristeri 23-24 y el Promitheas Patras, su último equipo.

En sus tres últimas temporadas en la competición helena compaginó además el torneo doméstico con la Basketball Champions League (BCL). Cabe destacar que donde acumula un total de 48 encuentros, con promedios de 9,6 puntos, 2,3 rebotes y 1,4 asistencias.

Final Four

En el curso 23-24, coincidiendo con su paso por el Peristeri, se enfrentó a La Laguna Tenerife, tanto en el Top 16 (25 puntos, con un 5/6 en triples, y 28 de valoración en el Santiago Martín; y 18 puntos en Atenas, con un 3/5 desde el 6,75), como en las semifinales de la Final Four celebrada en Belgrado.