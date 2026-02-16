Baskonia vs La Laguna Tenerife | Cuartos de final de la Copa del Rey 25-26

Baskonia vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este viernes 20 de febrero. Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Baskonia y La Laguna Tenerife se enfrentan este viernes 20 de febrero a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Roig Arena. Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Baskonia vs La Laguna Tenerife | Cuartos de final de la Copa del Rey

El equipo tinerfeño se encuentra en la 7ª posición de la clasificación mientras que el conjunto vasco es 5º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 20 ante el CB Breogán. Por su parte, el equipo vitoriano llega al encuentro tras ganar ante el Bilbao Basket en la Liga.

Posiciones en la clasificación de la Liga Endesa de Baskonia y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en séptima posición. En cambio, el Baskonia ocupa la quinta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Baskonia y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado cuatro de ellos.

