El conjunto blanco disputará el sábado la primera semifinal de la Copa del Rey de Baloncesto tras superar al Unicaja Málaga

El pívot del Real Madrid Usman Garuba (i) lucha con James Webb III, de Unicaja Málaga, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto entre Real Madrid y Unicaja Málaga, este jueves en el Roig Arena, en Valencia. EFE.

El Real Madrid será el sábado el rival del Valencia Basket en la primera semifinal de la Copa del Rey de baloncesto tras superar al Unicaja Málaga, vigente campeón, por un contundente 100-70 en la segunda eliminatoria de cuartos de final disputada en el Roig Arena de la capital valenciana.

El equipo anfirtión derrotó en el primer encuentro del torneo al Asisa Joventut por 95-84 por lo que será quien se juegue con el Real Madrid un billete para la final del domingo.

Este viernes el Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife disputarán a las 17.00 horas el tercer cruce de cuartos de final y el Barça y el UCAM Murcia se medirán a partir de las 20.00 horas. Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán el sábado en la segunda semifinal.

Con una imponente salida y un apabullante dominio en el juego interior, el Real Madrid asustó este jueves de inicio a fin a un Unicaja que no logró dar respuesta en ningún momento a su rival y que acabó arrollado por el conjunto de Sergio Scariolo, que se tomó la revancha de la final copera de 2025 y se medirá el sábado en semifinales al Valencia Basket (100-70).

Primero Walter Tavares y luego Usman Garuba acobardaron a los interiores del equipo malagueño, el primero con sus centímetros y el segundo con su intensidad. El Unicaja perdió cualquier tipo de confianza, no apretó en defensa y permitió que el equipo madrileño tirara con unos porcentajes deslumbrantes hasta finiquitar el choque antes del descanso.

Juego alrededor de Tavares

Desde el inicio, el Real Madrid apostó por hacer girar su juego alrededor de Tavares y el caboverdiano cumplió con creces. Anotó, reboteó y cambio tiros para darle el mando del partido a su equipo. Ante su contundencia, el Unicaja hubo de echar mano de la pillería de James Webb III para engancharse al choque y, aunque a duras penas, lo consiguió por momentos.

Pero cuando Tavares se sentó a descansar, fue casi peor para el equipo malagueño, en el que Ibon Navarro había aprovechado también para dar una tregua a Webb III. Intenso y muy bien colocado, Garuba acentuó el dominio madrileño en el control del rebote y dejó a un Unicaja negado en el tiro sin segundas opciones. Sus compañeros aprovecharon esa solidez para despegarse. Con el impulso de dos triples casi seguidos de Trey Liles, el marcador pasó del 14-12 al 28-12 con el que acabó el primer cuarto. La amenaza de que el partido acabara antes de tiempo ya sobrevolaba las gradas.

Diez puntos en seis minutos

El canadiense se convirtió en una pesadilla para la defensa andaluza, a la que castigó con diez puntos en apenas seis minutos. La efectividad de Alberto Abalde también machacó la maltrecha moral malagueña. El conjunto madrileño estaba tirando con un impresionante 60% en tiros de tres y un notable 56% en tiros de dos sin que en el Unicaja nadie encontrara cómo rebajar ese acierto.

Vista su superioridad, Scariolo incluso completó su rotación de ‘cincos’ con Alex Len, muchos menos usado que sus compañeros habitualmente, y el panorama apenas cambió para el Unicaja, que ni metía sus tiros ni lograba segundas opciones (42-22, m.16).

El partido parecía roto e Ibon Navarro se jugó una última carta, la emocional, haciendo reaparecer a Alberto Díaz tras un mes lesionado. Pero ni el influjo del renqueante capitán fue suficiente. Tyson Pérez y Killian Tillie no llegaron a tiempo ni de entrar en la convocatoria, al igual que David Kravish, en la recta final de su recuperación.

Al descanso, el Real Madrid había metido 20 puntos en la pintura, por 6 del Unicaja y 12 puntos de segundas opciones por 2 de los malagueños. Sin partido bajo aros, no había partido en el marcador por mucho que la relajación hiciera perder puntería a los de Scariolo (50-30, m.20).

Falta de tensión

En la reanudación, la falta de tensión hizo que durante unos minutos el Unicaja consiguiera al menos que el encuentro fuera un intercambio de puntos pero ni eso pudo aguantar y Sergio Llull se convirtió en el jugador con más minutos en la historia de la Copa por delante de su excompañero Felipe Reyes mientras ayudaba a que la renta pasara de los 30 puntos.

El encuentro había acabado y la expedición andaluza descontaba los minutos para poner rumbo a casa y Scariolo, con su equipo camino de los cien puntos, medía el desgaste de los suyos con la mente ya puesta en la semifinal del sábado ante el Valencia Basket, que se impuso en el primer cruce al Asisa Joventut.