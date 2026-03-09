InicioDeportesBaloncesto

La Laguna Tenerife vs Valencia Basket | J22 Liga Endesa 25-26

La Laguna Tenerife vs Valencia Basket. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 14 de marzo. Partido correspondiente a la J22 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

La Laguna Tenerife y Valencia Basket se enfrentan este sábado 14 de marzo, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Pabellón Nou Congost. Partido correspondiente a la jornada 22 de la Liga Endesa.

Derrota de La Laguna Tenerife ante el Valencia Basket
El equipo tinerfeño se encuentra en la 8ª posición de la clasificación mientras que el conjunto valenciano es 2º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 21 en su visita al BAXI Manresa. Por su parte, el equipo valencianista llega al encuentro tras ganar al UCAM Murcia en la Liga.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Valencia Basket

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en octava posición. En cambio, el Valencia Basket ocupa la segunda posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Valencia Basket

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Valencia Basket ha ganado los cinco.

