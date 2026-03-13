Bruno Fitipaldo destaca, en la rueda de prensa, la intensidad y versatilidad del conjunto taronja y confía en un Canarias solidario y acertado para imponer su ritmo

Bruno Fitipaldo confía en el equipo para plantar cara al Valencia Basket / La Laguna Tenerife

Tras obtener la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones, La Laguna Tenerife recibe este sábado a un potente Valencia Basket que ocupa el segundo puesto en la clasificación de la Liga Endesa. El jugador Bruno Fitipaldo ha declarado en la previa del partido que se trata de un rival “con un estilo muy claro, que juega con muchísima intensidad y que tiene versatilidad en todas las posiciones”.

Bajo la batuta de Pedro Martínez, el cuadro taronja ofrece un baloncesto con muchas posesiones y con jugadores muy abiertos. Es por ello que los aurinegros tratarán de provocar “que jueguen ataques más largos y que no encuentren tiros cómodos al inicio de las jugadas”. “Nosotros tenemos que compartir la pelota y tener un día inspirado porque para ganar al Valencia hay que anotar”, ha añadido el base uruguayo.

Paso a paso hacia el objetivo

Tras el triunfo en Gran Canaria que permite a los canaristas repetir presencia en cuartos de final, el objetivo del equipo es obtener la clasificación para la pelea por el título doméstico.

Sin embargo, Fitipaldo ha señalado que el grupo “no va a jugar haciendo números” y que “hay que ir cada partido a ganarlo”. “Sabemos que tenemos posibilidades de competir cada partido que jugamos, lo hemos demostrado siempre así que la mejor manera de mirar la tabla es enfocándote en el próximo partido”, ha indicado.

“Personalmente, sé la situación pero no miro la tabla, ni hago cuentas, sólo pienso en sacar puntos”, ha insistido.

Bajas sensibles en el equipo

De cara a la convocatoria, el grupo sigue esperando la llegada del australiano Patty Mils, que llegará a la isla este sábado en torno al mediodía y tendrá que esperar hasta la próxima semana para vestirse de corto.

El equipo contará también con la ya conocida baja por lesión de Joan Sastre y a él se suma Gio Shermadini, que ha viajado a Georgia para acompañar a su familia tras el fallecimiento de su padre. “Estamos pendientes de su situación familiar, lo más importante es que está acompañando a la familia y cuando él pueda volver, nosotros estaremos aquí para arroparle”, ha compartido.