Proyecto de reforma del Estadio de Gran Canaria, «La Nube». Infografía Cabildo de Gran Canaria

Proyecto de reforma del Estadio de Gran Canaria, «La Nube». Infografía Cabildo de Gran Canaria

La reforma integral del Estadio de Gran Canaria ha dado un paso decisivo con la publicación de la licitación de las obras de ampliación y modernización del recinto, impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes (IID). Con una inversión de 174,7 millones de euros, el proyecto transformará el estadio en una infraestructura de referencia internacional, adaptada a las exigencias del fútbol profesional y preparada para albergar partidos del Mundial de Fútbol de 2030.

El proyecto, denominado “La Nube” y diseñado por el estudio L35 Architects, resultó ganador del concurso internacional de ideas convocado para definir el futuro del estadio. La iniciativa busca mejorar la integración urbana del recinto, optimizar la experiencia de los aficionados y aumentar su capacidad para acoger grandes eventos deportivos y culturales.

Una reforma en tres fases

Según el presidente del Cabildo, Antonio Morales, las obras serán adjudicadas de forma inmediata tras la licitación, garantizando un proceso basado en la transparencia y la agilidad. La reforma se desarrollará en tres fases. La primera corresponde a los trabajos de demolición ya iniciados, especialmente en la Torre Este, que avanzan conforme a lo previsto. La segunda fase contempla la ejecución de la reforma integral mediante un único contrato, con el fin de asegurar la coordinación técnica de todas las actuaciones.

Exterior del Estadio de Gran Canaria tras la reforma. Infografía Cabildo de Gran Canaria

Entre las principales mejoras destacan la construcción de una nueva cubierta, la ampliación del aforo desde los 32.418 hasta los 44.020 espectadores, la renovación completa de las instalaciones, mejoras estructurales, el incremento de la accesibilidad, el refuerzo de la seguridad y la adaptación a los estándares del fútbol profesional. El consejero de Deportes, Aridany Romero, subrayó el trabajo coordinado realizado desde 2022 con instituciones, empresas y otros agentes para garantizar los máximos estándares de calidad.

La tercera fase se centrará en la incorporación de tecnologías avanzadas una vez finalizadas las obras, evitando así la obsolescencia de los equipos. Entre las mejoras previstas figuran una red de comunicaciones avanzada, cobertura Wi-Fi de alta densidad, sistemas digitales para los aficionados, iluminación LED de última generación y un nuevo videomarcador. Para ello, responsables del IID han visitado diversos estadios españoles recientemente reformados para analizar las mejores soluciones y evitar errores cometidos en otros proyectos.

Sostenibilidad

La sostenibilidad constituye otro de los pilares fundamentales de la reforma. El objetivo es alcanzar la calificación energética A mediante sistemas de eficiencia energética y energías renovables, convirtiendo al estadio en una referencia nacional en infraestructuras deportivas sostenibles.

La adjudicación se realizará mediante un procedimiento abierto sujeto a regulación europea, priorizando la mejor relación calidad-precio. El plazo de ejecución será de 36 meses, aunque se valorarán propuestas que permitan reducirlo hasta 30 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de julio a través de la Plataforma de Contratación del Estado.