Esta película se estrenará en 2026 y la dirige el director tinerfeño Víctor Moreno

El rodaje de ‘El Exterior’, el debut en el largometraje de ficción del director tinerfeño Víctor Moreno, finaliza este viernes en Fuerteventura. Los parajes áridos de la isla son el principal escenario de esta película junto a Las Palmas de Gran Canaria.

‘El Exterior’ concluye su rodaje en la isla de Fuerteventura / Imagen cedida por Imaco 89

Este trabajo audiovisual es una distopía que narra la peripecia de una astronauta perdida en el desierto y mezcla la ciencia ficción intimista y el cine de aventuras. El film se estrenará en cines el próximo año y la protagoniza la actriz catalana Daniela Brown.

Trama de la película

Esta película se centra en la historia de Ana, una exploradora espacial que vive en una base de entrenamiento situada en mitad de una ubicación desolada en la Tierra. La protagonista debe realizar un largo ejercicio de aislamiento para prepararse para una posible misión a Marte.

Debido a la fuerte presión física y psicológica de su entrenamiento, la astronauta termina adentrándose en el desierto, donde encuentra a una pastora nómada que viaja con su cabra. A pesar de no poder comunicarse verbalmente con ella, Ana intenta encontrar el camino de vuelta a la base.

Con esta premisa, el largometraje producido por Womack Studios y KV Films llegará a los cines en 2026 profundizando en temas como la soledad, la supervivencia y la relación con nuestro entorno.

El director Víctor Moreno, junto a la actriz Daniela Brown en Fuerteventura / Imagen cedida por Imaco89

El director Víctor Moreno salió nominado al Goya al Mejor documental con ‘Edificio España’ y ganó el Premio Feroz por ‘La Ciudad Oculta’. El tinerfeño también participó en el guion de este trabajo.

La película cuenta con ayudas del Gobierno de Canarias, del ICAA y el Cabildo de Tenerife, además de la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura y de los ayuntamientos de Puerto de Rosario y La Oliva.