Las marchas por el Día de la Mujer en las dos capitales de provincia saldrán del Parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria y del Reloj de Las Flores en Santa Cruz de Tenerife

El movimiento feminista volverá a marchar este domingo 8 de marzo por el Día de la Mujer en casi 50 marchas convocadas en toda España.

Imagen archivo RTVC.

En lo que respecta a Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria la Red Feminista de Gran Canaria saldrá a las 12:00 horas del Parque de San Telmo, en una marcha que finalizará en la Plaza Santa Ana.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife la manifestación de la Plataforma Feminista 8M Tenerife partirá a la misma hora desde el Reloj de las Flores del Parque García Sanabria y finalizará en la Plaza de la Candelaria.

Movilizaciones en el resto del país

Las movilizaciones previstas para el 8 de marzo volverán a reflejar las distintas sensibilidades dentro del movimiento feminista. En el caso de Madrid, marcharán por las calles de la capital dos manifestaciones diferentes, pero a la misma hora, a las 12:00.

Así es que, por un lado, el Movimiento Feminista de Madrid saldrá desde Cibeles y finalizará en Plaza de España, con el lema ‘Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista’ y el sublema ‘Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas’. Mientras, Comisión 8M marchará desde Atocha hasta el metro de Sevilla, bajo el lema ‘Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes’.