En víspera del Día Internacional de la Mujer, el BOE ha publicado la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática

El Gobierno de España ha formalizado la declaración de las manifestaciones feministas del 8 de marzo (8M) como Lugar de Memoria Democrática. Este reconocimiento, impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, busca proteger y poner en valor la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y su contribución a la consolidación de la democracia española.

Informa. RTVC.

En víspera del Día Internacional de la Mujer, el BOE ha publicado la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por la que se declara que estas manifestaciones «merecen esta consideración en su categoría de patrimonio cultural inmaterial o intangible«.

Imagen archivo.

Carácter democrático

«Las históricas marchas de 2018 y 2019, como las anteriores, demostraron que el feminismo constituye una gran corriente democratizadora de nuestro tiempo y, año tras año, continúan consolidando los derechos adquiridos y abren el camino a nuevas conquistas democráticas«, señala el Gobierno en su nota de prensa.

Así, «por su contribución a las libertades, por su poder transformador hacia una sociedad más justa e igualitaria y por su carácter democrático y pacífico, las manifestaciones feministas del 8M merecen la consideración de Lugar de Memoria Democrática en su categoría de patrimonio cultural inmaterial o intangible, como ha sido publicado en el BOE«, defiende el Ejecutivo.