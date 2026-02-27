La cárcel de Tefía será el primer Lugar de Memoria Democrática de Canarias

Este viernes tendrá lugar el acto institucional en el que la cárcel Tefía, en Puerto del Rosario, quedará declarada como el primer Lugar de Memoria Democrática de Canarias

A partir de las 11:00 horas de este viernes, la cárcel de Tefía, donde se encarceló a un centenar de personas por ser homosexuales en Puerto del Rosario, se declarará como el primer Lugar de Memoria Democrática de Canarias.

Cárcel de Tefía, actualmente un albergue juvenil, situado en Puerto del Rosario, Fuerteventura

Este espacio, que actualmente es un albergue juvenil, se llamó Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, pero en realidad era una cárcel. Entre sus paredes, se retuvo a un centenar de personas a las que se apresó bajo la Ley de Vagos y Maleantes entre 1954 y 1966. Allí les obligaron a hacer trabajos forzados y vivieron en condiciones infrahumanas, casi sin alimento ni las mínimas medidas sanitarias.

Tanto a esas víctimas, como a los que luchan hoy por los derechos del colectivo LGTBI+, se les reconocerá también en el acto de este viernes. Durante la ceremonia de homenaje se entregarán diez declaraciones de reconocimiento y reparación.