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Incendio en una planta de papel en Fuerteventura deja daño materiales

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El fuego sigue activo y los bomberos trabajan para apaciguar las llamas

Un incendio declarado este mediodía en una planta de papel situada en el complejo ambiental de Zurita, en Fuerteventura, ha generado una intensa columna de humo y llamas de gran magnitud, visibles desde varios puntos de la zona.

La imagen que dejaba tras de sí el fuego reflejaba la virulencia del suceso, que obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

A estas horas, los bomberos continúan trabajando para controlar y extinguir por completo el incendio, evitando su propagación a áreas cercanas.

Afortunadamente, y pese a la espectacularidad del fuego, no se han registrado daños personales, y por el momento solo hay que lamentar pérdidas materiales.

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