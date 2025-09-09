El Festival del Cuento de Los Silos llega a su 30 aniversario en esta edición y para ello la organización ha programado varios actos previos, entre ellos la presentación de un libro y un documental

Festival Internacional del Cuento de Los Silos. Imagen cedida por la organización

El Festival Internacional del Cuento de Los Silos celebrará su XXX edición con varios actos previos al desarrollo de su edición en diciembre. De esta manera, el festival presentará el libro ‘Silos de cuentos’, una recopilación de textos de varios autores que han pasado por el festival de la palabra silense a lo largo y ancho de estas tres décadas. Además, se podrá visionar el documental ‘Retrospectiva del 30 aniversario’ y se entregará la última edición de la revista Mnemósyne.

Según informa un comunicado, los actos se celebrarán los próximos 11 y 12 de septiembre. El jueves 11 será en la sala Pérez Enríquez del antiguo convento de San Sebastián de Los Silos a las 20.00 horas. El viernes 12 de septiembre, también a las 20.00 horas, se desarrollará el acto aniversario en el Espacio Fundación CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.

30 años de cuentos en Los Silos

En este 30 aniversario los cuentos ocuparán los espacios mucho antes de la fecha de celebración del festival. Los actos del mes de septiembre son solo el arranque de esta efeméride tan especial para este festival ya que durante el mes de noviembre se iniciarán las visitas escolares y también se inaugurará la exposición ‘Homenaje a los 30 años del festival’ en la sala Pérez Enríquez del antiguo convento de San Sebastián de Los Silos.

Además, esta treinta edición rendirá homenaje a Tomás de Iriarte, uno de los exponentes más importantes de la fábula en Canarias. Se trata de un doble tributo que tendrá lugar el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en una casa del siglo XVIII en el núcleo de Las Cruces. Se disfrutará de un espectáculo representado por integrantes del gripo Teatrosilos.