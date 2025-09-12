El Festival Soplo de Letras se celebrará el próximo 25 de septiembre, con entrada gratuita, en la carpa municipal de Teguise, a partir de las 20:30 horas

Abubukaka. Imagen cedida por la organización

El próximo jueves, 25 de septiembre, a las 20:30 horas, el Festival Soplo de Letras presenta una nueva edición en la carpa municipal de Teguise, Lanzarote. Este evento cultural, con entrada gratuita, contará con tres de los espectáculos de humor más aclamados de Canarias a cargo de los reconocidos cómicos Petite Lorena, la compañía Abubukaka y Delia Santana, según informa un comunicado de la organización.



El Festival Soplo de Letras es una propuesta cultural que desde 2016 ha buscado fomentar la escritura, la lectura y la oratoria a través de un enfoque multidisciplinar, combinando música, teatro, literatura, comedia, poesía y educación. Tras su paso por diferentes islas del archipiélago, esta edición promete una noche inolvidable en Lanzarote. Los tres artistas invitados destacan por su trayectoria y éxito en el panorama del humor.

Tres grandes espectáculos de humor

Petite Lorena, una de las humoristas más consolidadas de Canarias, ha conquistado al público con su carisma y su dominio del escenario. Con más de 20 años de trayectoria, su popularidad ha crecido gracias a sus secciones en programas líderes de Televisión Canaria y La Radio Canaria.

Petite Lorena. Imagen cedida por la organización

Abubukaka, una de las compañías más mediáticas y seguidas de la comunidad, llega a Teguise con un humor irreverente y lleno de ingenio. La compañía, que cuenta con una gran base de seguidores en redes sociales y colaboraciones en medios como Cadena SER y RTVC, está formada por Amanhuy Calayanes, Diego Lupiañez, Víctor Hubara y Carlos Pedrós.

Delia Santana, con una década en los escenarios, ha sobresalido en el teatro, la improvisación y el stand-up comedy. Con su estilo fresco y cercano, ha participado en proyectos televisivos y de radio, además de protagonizar la versión teatral de la aclamada novela Panza de Burro.

La humorista Delia Santana. Imagen cedida por la organización

Evento educativo y lúdico

El evento representa una oportunidad única para disfrutar de la comedia en su máxima expresión y con el sello de calidad de Soplo de Letras. Este proyecto cultural busca fomentar la creación y el pensamiento crítico a través del arte en todas sus formas. Con un enfoque educativo y lúdico, el festival recorre las islas de Canarias para acercar la cultura a todo tipo de públicos.

Como patrocinadores de este evento, concluye el comunicado, figuran el Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, ICDC, Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Teguise, Juventud Gobierno de Canarias, Fundación IDEO, Cajasiete, Grupo Número 1 – Vans, Uvedevida, Citroën Auto Laca Canarias, Stage in motion, Arte en todo; Nazaret Apartaments y Van Life Music Fest.