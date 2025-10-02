El FIC Gáldar 2025 más internacional en sus secciones oficiales

Una muestra variada de trabajos de enorme calidad que optarán en las secciones oficiales del FIC Gáldar 2025 a las estatuillas y premios en metálico

«Agente secreto», de Kleber Mendonça Filho, en la sección oficial de largometrajes. Imagen cedida por la organización

La 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Gáldar contará en esta ocasión con una variada muestra de trabajos de enorme calidad que optarán a las estatuillas y premios en metálico del FIC Gáldar y que además darán al público la oportunidad de disfrutar de la visión de algunos de los mejores cineastas de todos los rincones del mundo en la gran pantalla. Obras llegadas de grandes festivales como Cannes. San Sebastián, Berlín o Venecia, así como propuestas de lo más innovador, al alcance de todo el público.

Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, ha destacado en este sentido “el enorme salto que ha dado el Festival Internacional de Cine de Gáldar en los últimos años, lo que se ve reflejado en el alto nivel de esta selección”, indicó. “Ya en años anteriores hemos gozado de participaciones muy destacadas, pero haber conseguido el logro de ser preseleccionador de los premios Goya nos ha dado un impulso muy esperado y muy merecido. El trabajo de Ángel Hernández y todo el equipo de programación y del Festival en general ha sido de nuevo sobresaliente”, añadió.

Sección oficial de largometrajes

La sección oficial de largometrajes del FIC Gáldar 2025 gira de lo político a lo íntimo, de lo experimental a lo narrativo, de Asia a Europa y América Latina. En palabras del director de programación del FIC Gáldar, Ángel Hernández, “una competencia que promete ser tanto un termómetro de las tendencias actuales como un espacio privilegiado de descubrimiento y debate cinéfilo.”

Del Festival de San Sebastián

Lo componen tres seleccionadas en el Festival de San Sebastián. La primera, “Un Poeta”, del colombiano Simón Mesa Soto, relato de encuentros intergeneracionales que combina sensibilidad y crudeza, premio del Jurado en la sección “Una cierta mirada” del Festival de Cannes en 2025. “Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, una intriga ambientada en 1977 que une tensión política y refinamiento formal, gran favorita tras arrasar en Cannes con el Premio a la mejor dirección, al mejor actor y premio FIPRESCI. “The Thing with Feathers”, de Dylan Southern, recientemente estrenada en Sitges, la última aparición del célebre actor Benedict Cumberbatch nos trae una historia que apuesta fuerte por la emoción y la ambigüedad, ideal para quienes disfrutan de historias densas que oscilan entre lo real y lo inquietante.

Del Festival de Venecia

Desde el Festival de Venecia del pasado año llegan “Phantosmia”, del director filipino Lav Díaz, una de las voces más radicales y personales del cine mundial; “Love”, de Dag Johan Haugerud, un drama noruego de cámara que se adentra en la vulnerabilidad y el deseo a través de la relación entre una doctora y un enfermero y “The New Year That Never Came”, de Bogdan Muresanu, sátira política situada en la caída del comunismo rumano ganadora del premio FIPRESCI. También “L’Empire”, de Bruno Dumont, parodia de la ciencia ficción con una mirada que se convierte en alegoría social, sin perder la ironía característica de su autor llega a Gáldar tras hacerse con el Premio del Jurado en el Festival de Berlín de 2024.

Sección oficial de cortometrajes

La sección oficial de cortometrajes reúne siete títulos procedentes de distintos rincones del mundo. “Con esta selección,” afirma su programador, el FIC Gáldar refuerza su condición de espacio de descubrimiento y diálogo entre cineastas y público, ofreciendo una panorámica de narrativas innovadoras y universales en formato corto.”

Los títulos seleccionados son: “Bottles”, de Yassine El Idrissi (Marruecos), una mirada poética a la memoria y los objetos como depositarios de historias íntimas. “Andrómeda”, de Anna Melikyan (Rusia), relato que combina realismo y lirismo para reflexionar sobre los vínculos humanos en tiempos de incertidumbre. “Le Dérapage”, de Aurélien Laplace (Francia), un ejercicio de tensión narrativa que explora los límites del azar y la responsabilidad. “Samsa”, de Gianpiero Pumo (Italia), inspirado en la metamorfosis kafkiana, una propuesta que ahonda en la alienación y la fragilidad de la identidad.

También “Superbi”, de Nikola Brunelli (Italia), sátira contemporánea sobre las dinámicas de poder y la vanidad social. “The Surrogate Girl”, de Onur Güler (Turquía), drama íntimo que cuestiona la maternidad, el cuerpo y la autonomía en una sociedad marcada por tensiones culturales. Y “Two Ships”, de McKinley Benson (Estados Unidos), retrato sensible de encuentros efímeros que marcan destinos inesperados.

El FIC Gáldar se estrena como calificador para los Goya

Tras batir todos los récords de recepción de trabajos nacionales, el Festival Internacional de cine de Gáldar estrena su flamante sello de calificador Goya con una audaz propuesta compuesta por 10 cortometrajes españoles que no dejarán indiferente a la Academia, según señala un comunicado de la organización.

Se trata de una ecléctica selección de trabajos compuesta por siete obras de ficción en imagen real, tres de animación y un documental. Con un treinta por ciento de estos trabajos dirigidos por mujeres, y con temáticas que se mueven entre lo estrictamente social y lo irreverente o bizarro.

La tarea ha sido ardua para el comité selección debido a la avalancha de trabajos de esta edición. La dirección de programación del Festival confía en que alguno de estos trabajos pueda hacerse un hueco en la pugna final por el premio a mejor cortometraje en los Goya 2026, tal y como ha ocurrido en anteriores ediciones con los largometrajes.

Y por supuesto el Festival Internacional de Cine de Gáldar no olvida su compromiso con la creación audiovisual del archipiélago con la sección “Cortos Canarios”, que este año incluye nueve propuestas que exploran géneros, estilos y sensibilidades muy distintas: “Dime, Mari”, de Marcos Crisóstomo, “Cris”, de Jonay García, “Los Muchachos”, de Alejandro Artiles, “Toma Tierra”, de Yon Bengoechea, “Las Campanas”, de Guillén Buils, “Depredador”, de Javier Fesser, “Muy bien”, de Marta Fuenar, “Larva”, de Julián Santaella y “La Habitación”, de Nacho Peña Ahedo.

Con esta sección, que también premia al mejor corto con Guayarmina de bronce y premio en metálico, el FIC Gáldar consolida su compromiso con la exhibición y promoción de los cortometrajistas canarios, brindándoles un espacio de visibilidad dentro de una programación internacional que cada año gana mayor prestigio.

Viaje a través del tiempo con la retrospectiva “Ecos del futuro”

La oferta para los cinéfilos del FIC Gáldar 2025 se completa con la retrospectiva “Ecos del futuro”, cinco títulos fundamentales que, desde distintas épocas y estéticas, han explorado las inquietudes humanas frente a la tecnología, el poder, la memoria y la distopía.

Se trata de “Stalker” (Andréi Tarkovski, 1979), una experiencia cinematográfica única que conduce al espectador hacia los límites del deseo, la fe y lo desconocido. “1984” (Michael Radford, 1984), adaptación canónica de la obra de George Orwell, que resuena con fuerza en un presente marcado por la vigilancia y la manipulación informativa. “Metrópolis” (Fritz Lang, 1927), piedra angular del cine de ciencia ficción, cuya imaginería sigue influyendo en la cultura visual contemporánea. “La Jetée” (Chris Marker, 1962), poema cinematográfico construido casi enteramente con fotografías fijas, que indaga en el tiempo, la memoria y la imposibilidad del regreso. Y “12 Monos” (Terry Gilliam, 1995), heredera directa de La Jetée, una distopía febril que combina viajes temporales, pandemias y dilemas existenciales.

En definitiva, un viaje cinéfilo entre obras maestras de distintas generaciones, un diálogo entre ellas que va de las sombras expresionistas de Metrópolis al lirismo apocalíptico de Tarkovski, de la resistencia distópica de Orwell a los juegos temporales de Marker y Gilliam.