García Ortiz está acusado de la supuesta filtración de un correo relacionado con la causa por fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (d). Imagen EFE

El Tribunal Supremo juzgará entre el 3 y el 13 de noviembre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en torno a la supuesta filtración de un correo relacionado con la causa por fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Un juicio en el que declararán 40 testigos, entre ellos, la pareja de Ayuso, Alberto González Amador; su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato; el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, o la exasesora de Moncloa y actual número 2 del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera.

En su auto, conocido este viernes, el tribunal rechaza, sin embargo, citar al ministro para la Transformación Digital, Óscar López; al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, o al exjefe de gabinete de Juan Lobato al no haberse acreditado la pertinencia o relación de su testimonio respecto a los hechos que se van a enjuiciar.

Será la primera vez que un fiscal general del Estado se siente en el banquillo por unos hechos por los que las acusaciones -entre las que está la pareja de Ayuso y una asociación de fiscales- piden entre cuatro y seis años de cárcel.

Álvaro García Ortiz está acusado de haber filtrado el correo en el que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso asumía que su cliente había defraudado 350.951 euros a Hacienda en busca de un pacto.